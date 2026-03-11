وزیر جهاد کشاورزی:

هوشمندسازی مزارع کشاورزی گسترش یابد

هوشمندسازی مزارع کشاورزی گسترش یابد
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی مزارع کشاورزی گفت: استان تهران در مدرن‌سازی واحدهای تولیدی از کشت و برداشت تا آبیاری، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی پیشگام است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری با همراهی رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، روز سه‌شنبه - ۱۹ اسفند- از مجموعه مزارع کشاورزی این استان بازدید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در مزارع کشاورزی اظهار داشت: تأمین انرژی مورد نیاز مزارع از منابع طبیعی و پاک و تجدیدپذیر و جلوگیری از اتلاف انرژی، نخستین گام برای مدرن‌سازی و هوشمندسازی مزارع است.

وی تأکید کرد: توسعه صنعت کشاورزی در ایران نیازمند ایجاد و سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی در بخش "تحقیقات و پژوهش" است و مشارکت دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به روند توسعه مزارع کشاورزی شتاب دهد.

نوری به شرایط اقلیمی خشک و کم بارش ایران اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم تسهیلات لازم برای فعالان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی فراهم کرده تا مزارع و واحدهای تولیدی خود را به سمت هوشمندسازی و مدرن‌سازی سوق دهند، که استان تهران در یکسال گذشته در این فرایند پیشگام است.

امنیت غذایی عرصه جهاد است چه در صلح چه در جنگ

وزیر جهاد کشاورزی به شرایط بحرانی و جنگ اشاره کرد و گفت: عرصه امنیت غذایی چه در زمان صلح چه در جنگ عرصه جهاد است؛ زیرا از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی است و انتظار می‌رود شرکت‌های کشت و صنعت، صنایع تولیدی بخش و زیربخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی پایدار ایفای نقش کنند.

وی خاطرنشان کرد: با همت و همدلی و هماهنگی همه واحدهای تولیدی در زنجیره تولید و تامین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور تلاش می‌کنیم در روند تامین و عرضه مایحتاج معیشت و سفره مردم هیچ خللی ایجاد نشود. گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و نخواهد داشت که این شرایط مطلوب را مدیون همکاری همه فعالان بخش کشاورزی کشور در کنار دولت هستیم‌.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل