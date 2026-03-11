قائم مقام سازمان توسعه تجارت عنوان کرد؛
روال عادی تجارت و واردات کالای اساسی
قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران، از ادامهدار بودن روند تجارت خارجی و نبود خلل در فرآیند واردات کالاهای اساسی در شرایط فعلی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی صالحی، ضمن عرض تسلیت بهمناسبت شهادت جانگداز قائد عظیم الشأن و تبریک انتخاب رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(حفظه الله تعالی)،گفت: هم اکنون روند تجارت خارجی بدون وقفه ادامه دارد و فرآیند واردات کالاهای اساسی با جدیت بیشتری دنبال میشود.
او بر نقش راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران، در حوزه، صادرات و واردات تاکید کرد و افزود: سازمان تمام تلاش خود را معطوف به کاهش چالشهای پیشروی تجارت خارجی کرده است تا تجار و بازرگانان بتوانند با کمترین دغدغه به فعالیتهای تجاری خود ادامه بدهند.
صالحی آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران را در زمینه پاسخگویی به نیازها و پرسشهای فعالان اقتصادی را اعلام و از تدابیر لازم برای تسهیل فرآیندهای تجاری، به خصوص در زمینه واردات کالاهای مورد نیاز جامعه، خبر داد.
مشاور و قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به روان بودن چرخههای تجاری و حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی تسریع در فرآیندهای تجاری است و با تلاشهای انجام شده تاکنون هیچ مشکل اساسی در این زمینه گزارش نشده است.