روال عادی تجارت و واردات کالای اساسی

به گزارش ایلنا، مرتضی صالحی، ضمن عرض تسلیت به‌مناسبت شهادت جان‌گداز قائد عظیم الشأن و تبریک انتخاب رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(حفظه الله تعالی)،گفت: هم اکنون روند تجارت خارجی بدون وقفه ادامه دارد و فرآیند واردات کالاهای اساسی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

او بر نقش راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران، در حوزه، صادرات و واردات تاکید کرد و افزود: سازمان تمام تلاش خود را معطوف به کاهش چالش‌های پیشروی تجارت خارجی کرده است تا تجار و بازرگانان بتوانند با کمترین دغدغه به فعالیت‌های تجاری خود ادامه بدهند.

صالحی آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران را در زمینه پاسخگویی به نیازها و پرسش‌های فعالان اقتصادی را اعلام و از تدابیر لازم برای تسهیل فرآیندهای تجاری، به خصوص در زمینه واردات کالاهای مورد نیاز جامعه، خبر داد.

مشاور و قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به روان بودن چرخه‌های تجاری و حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان، تصریح کرد: اولویت‌ اصلی ما در شرایط کنونی تسریع در فرآیندهای تجاری است و با تلاش‌های انجام شده تاکنون هیچ مشکل اساسی در این زمینه گزارش نشده است.

