استمرار تولید و پایداری زنجیره تامین کالاهای ضروری مردم

به گزارش ایلنا، رضا انصاری، معاون وزیر صمت در بازدید از واحدهای صنعتی و در دیدار با تولیدکنندگان، رصد تامین مواد اولیه‌ و پیگیری استمرار روند تولید را بررسی کرد.

انصاری، استمرار روند تولید در سه واحد صنعتی تولید انواع کنسروجات، افزودنی های خوراکی و همچنین تولید قند در شهرک صنعتی پایتخت را از نزدیک مورد بازدید قرار داد.

وی، در حاشیه این بازدیدها، استمرار فعالیت این واحدهای صنعتی را ضامن ثبات بازار و امنیت غذایی کشور دانست و اظهار داشت: ثبات زنجیره تامین کالاهای غذایی و دارویی اولویت اصلی ما در شرایط کنونی می باشد و این مسیر با اهتمام ویژه ای دنبال می شود.

