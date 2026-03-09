پیام مدیرعامل بانک پارسیان درپی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، درپی انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای از سوی مجلس خبرگان، یحیی فروتن مدیرعامل بانک پارسیان پیامی به شرح زیر صادر کرد:



بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (نساء – 59)

معرفی امام المسلمین و انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران با رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری، نشانه‌ای از انسجام، ثبات و پویایی نظام در این مقطع حساس تاریخی است. این انتخاب مهم، قطعا تداوم‌بخش مسیر امام راحل و رهبر شهیدمان خواهد بود و قوام‌بخش اقتدار ملی و انسجام ارکان ایران اسلامی است.

یاد و نام رهبر شهید ایران اسلامی و هدایت مدبرانه و حکیمانه ایشان همواره در حافظه ملت بزرگمان ماندگار خواهد بود و رجاء واثق داریم که انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مسیر مقتدرانه و خردمندانه‌ ترسیم شده توسط رهبر شهیدمان را در همان راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران عزیز تداوم خواهد بخشید.

در ایام ارزشمند شبهای قدر و ایام شهادت مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی (ع) امیدواریم به برکت خون شهیدان و ایستادگی بی نظیر مردم عزیز مهین اسلامی، این جنگ نیز با هزیمت دشمنان اسلام به پایان برسد و امیدواریم خداوند متعال بیش از پیش توفیق بهره مندی شایسته از لیالی قدر و ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان را به خانواده بزرگ بانک پارسیان عنایت فرماید.

الحمد الله رب العالمین

