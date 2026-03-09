به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا در واکنش به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی به شرح زیر منتشر کرد:

انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) به‌عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری را به ملت سرافراز و شهیدپرور ایران عزیز، تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا ضمن گرامیداشت این انتخاب و سپاسگزاری بی‌کران از درگاه خداوند قادر متعال، با عزمی راسخ‌ در راه پیشبرد و رسیدن به قله‌های افتخار و اقتدار در عرصه صنعت خودرو، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

در پایان، با اهداء صلوات و طلب علو درجات برای شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی، سلامتی، عزت و طول عمری با برکت را برای رهبر جدید انقلاب و تمامی دلسوزان و خادمان ایران اسلامی، تحت عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) از درگاه ایزد منان مسالت داریم.

خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا

