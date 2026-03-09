بیانیه گروه خودروسازی سایپا بهمناسبت انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی
گروه خودروسازی سایپا نسبت به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا در واکنش به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی به شرح زیر منتشر کرد:
انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله تعالی) بهعنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری را به ملت سرافراز و شهیدپرور ایران عزیز، تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا ضمن گرامیداشت این انتخاب و سپاسگزاری بیکران از درگاه خداوند قادر متعال، با عزمی راسخ در راه پیشبرد و رسیدن به قلههای افتخار و اقتدار در عرصه صنعت خودرو، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
در پایان، با اهداء صلوات و طلب علو درجات برای شهدای گلگونکفن انقلاب اسلامی، سلامتی، عزت و طول عمری با برکت را برای رهبر جدید انقلاب و تمامی دلسوزان و خادمان ایران اسلامی، تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عج) از درگاه ایزد منان مسالت داریم.
خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا