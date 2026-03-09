به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ١٨ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٠٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٧٠۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ۶٠۶ هزار تومان رسید .

همچنین سکه قدیم ۱۷۸ میلیون تومان و هر سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

انتهای پیام/