اعلام نرخ طلا و‌ سکه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴/ ادامه‌‌‌ ریزش قیمت‌ها

امروز دوشنبه ١٨ اسفند ماه ١۴٠۴ قیمت انواع سکه و طلا اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ١٨ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٠٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ٧٠۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون  و ۶٠۶ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه قدیم ۱۷۸ میلیون تومان و هر سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ۹۵  میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

