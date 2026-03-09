خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیعت خانواده بزرگ صنعت نفت با رهبر معظم انقلاب اسلامی

کد خبر : 1760278
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت در پیامی با تبریک و تهنیت انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: آحاد مدیران، کارکنان و خانواده بزرگ صنعت نفت، ضمن میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و امام شهید (قدس سره)، مراتب بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می‌کند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، متن پیام محسن پاک‌نژاد شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

با سلام و ضمن آرزوی قبولی طاعات در ماه ضیافت الله به ویژه شب‌های پر فیض قدر انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، توسط نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری را به ملت شریف و بصیر ایران اسلامی و مسلمانان جهان، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

آحاد مدیران، کارکنان و خانواده بزرگ صنعت نفت، ضمن میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و امام شهید (قدس سره)، مراتب بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام نموده و تصریح می‌دارند، صنعت بزرگ و ملی نفت ایران، دوشادوش سایر قوا، نهادها و ارکان دولت، تحت زعامت عالی معظم‌له، تمام ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا همچنان در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت قدم و استوار گام بر دارند.

ایمان داریم با صبر، استقامت و جهاد انقلابی، در پناه توکل به خداوند قادر متعال و توسل به ائمه اطهار (س) و رهبری داهیانه ولی فقیه زمان، در شرایطی که دشمنان متجاوز، بدخواه و خونخوار در خیال باطل خود خواب استیلا بر ایران عزیز را می‌بینند، از میراث گرانبهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تا پای جان حراست و حفاظت نماییم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل