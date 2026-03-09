گمرک بازرگان در آستانه تحول؛ رویه به سوی گمرک هوشمند

به گزارش ایلنا، این جلسه با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های گمرک بازرگان و سازمان منطقه آزاد ماکو و اتخاذ تصمیماتی برای پشتیبانی اقتصادی کشور در شرایط جنگی و راهکارهایی برای شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات این منطقه برگزار گردید.

حسین گروسی در ابتدای جلسه، ضمن تشریح شرایط و زیرساخت‌های گمرک بازرگان و سازمان منطقه آزاد ماکو، بر ضرورت مدیریت واحد و یکپارچه برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تأکید کرد.

وی همچنین از توجه ویژه ریاست جمهوری و هیات وزیران به گمرک بازرگان و تفویض اختیارات به دکتر قائم پناه برای حل مشکلات این گمرک قدردانی نموده و پیشنهاد توسعه گمرک بازرگان و ایجاد یک گمرک هوشمند و نوین را به عنوان راهکاری برای ارائه خدمات بهتر، کاهش ایستایی کالاها و تسهیل تجارت ارائه دادند.

انصاری نیز از تلاش‌های صورت گرفته در منطقه آزاد ماکو برای تسهیل صادرات و واردات در مرز بازرگان قدردانی کرده و قول دادند که پیشنهاد مدیرعامل محترم را در هیات دولت پیگیری نمایند و برای تبدیل گمرک بازرگان به یک گمرک نوین تلاش کنند.

حسین شیردل نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه استانداردسازی و تسهیل فرآیندهای گمرکی ارائه نمود.

با اجرای این تصمیمات، انتظار می‌رود گمرک بازرگان به یکی از مراکز تجارت هوشمند و کارآمد در منطقه تبدیل شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو ایفا نماید.

