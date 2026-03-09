پیام محمد شریعتمداری به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید مجتبی خامنهای
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در پیامی ضمن اعلام بیعت با رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، تاکید کرد که این انتخاب به همه ناامیدیها نقطه پایان پر رنگی نهاده و راهی پر امید را پیش روی همه دلدادگان به امامین انقلاب اسلامی قرار داده است.
متن این پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای
حفظه الله تعالی
پس از شهادت سیدالشهداء انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امامخامنهای، شاید هیچ اتفاقی جز انتخاب حکیمانه خبرگان رهبری نمیتوانست چون مرهمی بر درد بیامان دلهای شکسته از فقدان رهبری بزرگ و بیهمتا بنشیند و تسکینی بخشد.
خبر انتخاب حضرت مستطاب عالی، از سوی مجلس خبرگان رهبری که علاوه بر همه صلاحیتها، خود از رزمندگان بیادعا و جانبازان عزیز و فرزند سیدالشهداء انقلاب اسلامی و پرورش یافته در دامان و مکتب آن مرد بزرگ بودهاید و تاج افتخار فرزند، برادر و همسر
شهید بودن را بر سر دارید، بیشک به همه ناامیدیها نقطه پایان پر رنگی نهاده و راهی پر امید را پیش روی همه دلدادگان به امامین انقلاب اسلامی قرار داده است.
جوانی، نشاط، ژرف اندیشی، روشن بینی و ذکاوت، تجربه ارزشمند در همراهی با رهبرشهید، سرمایه بزرگ ایران و ایرانیان برای رشد و تعالی و استقلال و آزادی خواهد بود.
ما چون قطرهای از دریای مردم این سرزمین با شما بیعت میکنیم و تا پای جان در کنار انقلاب اسلامی ایستادهایم و مستحکم راه شهیدان را به پیش خواهیم برد.
از خداوند قادر حکیم توفیق آنجناب را در هدایت انقلاب بزرگ اسلامی و ایران عزیز بسوی همبستگی، پیشرفت و عدالت و رسیدن به قلههای معنوی و مادی خواستارم.
محمد شریعتمداری