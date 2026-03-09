به گزارش ایلنا، پیرو اطلاعیه‌های قبل و به منظور تداوم خدمت‌رسانی به مردم عزیز و فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، اهم اقدامات و تصمیمات اتخاذشده در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به اطلاع می‌رساند:

این وزارتخانه با هماهنگی کامل ارکان ذی‌ربط، تلاش دارد تا زنجیره تأمین کالاها و خدمات ضروری کشور بدون وقفه ادامه یابد و اختلالات احتمالی به حداقل برسد. :

- حوزه ترخیص و تأمین کالاها: تسهیلات ویژه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز اعمال شده است. ترخیص شبانه‌روزی این اقلام ادامه دارد و در روزهای اخیر حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی (بیش از ۵۰ هزار تن در بازه‌های کوتاه) و دارو و تجهیزات پزشکی (به ارزش حدود ۵۰ میلیون دلار در چند روز گذشته) ترخیص و وارد کشور شده است. واردکنندگان می‌توانند از تسهیلات مصوب از جمله ترخیص ۹۰ درصدی یا ۱۰۰ درصدی کالاهای اولویت‌دار (با تعهد یا ضمانت‌نامه برای مابقی)، تمدید خودکار ثبت سفارش‌ها تا ۳ ماه، ترخیص بدون برخی کدهای ارزی خاص (با تعهد عدم درخواست ارز از بانک مرکزی)، انتقال کالا به انبارهای تحت نظارت بدون مانع اختلافات جزئی (مانند سال ساخت یا ارزش)، و تمرکز بازرسی‌ها بر موارد ضروری بهره‌مند شوند. این اقدامات تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ معتبر بوده و هدف آن تأمین سریع نیازهای مردم و جلوگیری از کمبود کالا است.

- حوزه بیمه‌ها: شرکت‌های بیمه‌ای پوشش خطر جنگ را برای انواع بیمه‌نامه‌ها (از جمله بدنه خودرو، منازل مسکونی و صنعتی، درمان تکمیلی، مسئولیت حمل‌ونقل، کشتی‌ها و شناورها) فعال کرده‌اند. خدمات‌رسانی بدون توقف ادامه دارد، خسارت‌ها با سرعت و بدون مانع تأخیر در اعلام پرداخت می‌شود، فرجه زمانی برای پرداخت حق بیمه‌های نقدی و اقساطی اعطا شده و پوشش بیمه درمان تا عادی شدن شرایط تعلیق نخواهد شد. شرکت‌هایی مانند بیمه ایران و بیمه آسیا با تأکید بر خدمت‌رسانی بی‌وقفه و استفاده از ظرفیت‌های برخط (مانند اپلیکیشن‌ها) در کنار حضور فیزیکی محدود، آماده پاسخگویی به نیازهای بیمه‌گذاران هستند.

- حوزه مناطق آزاد: مناطق آزاد به عنوان خط مقدم پشتیبانی از تأمین کالای اساسی کشور عمل می‌کنند. تسهیل ترخیص کالاهای اساسی در این مناطق در اولویت قرار گرفته و نشست‌های اضطراری برای رفع موانع و پیگیری مستمر اقدامات برگزار شده است. تأکید بر حضور میدانی مدیران و گزارش‌دهی لحظه‌ای برای تسریع فرآیندها وجود دارد.

- سود سهام عدالت: مرحله دوم سود عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی یک هفته آینده به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار سهام عدالت واریز خواهد شد. پرداخت سود شامل هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت می‌شود.

- حوزه بازار سرمایه: از ‌سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت‌های محدود شده بازار سرمایه (مانند معاملات اوراق با درآمد ثابت و صدور/ابطال برخی صندوق‌ها) ادامه دارد و هماهنگی با سایر نهادها برای حفظ ثبات اقتصادی انجام می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور کامل مدیران و کارکنان مرتبط در این روزهای حساس، آماده پاسخگویی به نیازها و پرسش‌های فعالان اقتصادی و مردم شریف ایران است. تلاش شبانه‌روزی برای حفظ چرخه اقتصادی کشور و تأمین نیازهای ضروری ادامه خواهد داشت.

