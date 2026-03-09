فعالیت کارخانجات تولید کنسرو با حداکثر ظرفیت
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران از فعالیت کارخانجات تولید کنسرو با حداکثر ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای بازار در شرایط فعلی خبر داد و گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کمبود کالا دریافت نکردهایم.
به گزارش ایلنا، مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، در تشریح روند فعالیت کارخانجات تولید کنسرو، گفت: صنعت کنسرو با تمام ظرفیت خود تولید میکند تا در سطح عرضه با کمبود مواجه نشویم.
وی ادامه داد: هم اکنون بازار شاهد خرید هیجانی است که با سطح عرضه قبلی همخوانی ندارد، اما با این حال، تا این لحظه گزارشی مبنی بر کمبود کالا دریافت نکردهایم.
بختیاری با بیان اینکه کارخانجات کنسرو در کشور توزیع شدهاند، گفت: در صورت گزارش کمبود، هماهنگیهای لازم برای پوششدهی سطح عرضه انجام میشود، خوشبختانه چالش جدی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به چالشهای پیش روی این صنعت، افزود: بزرگترین مسئله ما در شرایط فعلی، بحث لجستیک برای اطمینان از رسیدن بهموقع مواد اولیه به کارخانجات است، در این زمینه رایزنیهایی با وزارت راه صورت گرفته و کمکهایی دریافت شده است اما همچنان نیازمند تمهیداتی در این خصوص هستیم.
بختیاری در خصوص تغییر قیمت کنسرو گفت: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، شاهد تغییراتی در قیمت محصولات بودهایم. موادی مانند قوطی، درب، روغن، ماهی و لوبیا با افزایش قیمت مواجه شدهاند که این امر بر قیمت نهایی کنسرو تأثیر گذاشته است، واحدهای تولیدی در تلاشند تا با کمترین حاشیه سود، تولید را ادامه دهند.
وی در پایان به بحث شرایط عرضه کنسرو در فروشگاهها اشاره کرد و گفت: برای مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از خریدهای هیجانی، با فروشگاهها برای عرضه کنترلشده صحبت شده است تا اطمینان حاصل شود که محصولات بهطور متعادل به دست مصرفکنندگان میرسد.