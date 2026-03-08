در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

کاهش ٢.۵ میلیون تومانی هر گرم طلا در هفته اول جنگ

رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران از کاهش ٢.۵ میلیون تومانی هر گرم طلای ١٨ عیار در هفته اول جنگ خبر داد.

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: در طول یک هفته جنگ شاهد ریزش قیمت طلا بودیم بطوری که در این مدت نرخ هر گرم طلای ١٨ عیار تا ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

وی گفت: در حال حاضر (یکشنبه ١٧ اسفند ماه) قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار حدود ١٧ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان است و روز گذشته قیمت طلا تا ١٧ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان کاهش پیدا کرد، در حالیکه در روز اول جنگ قیمت هر گرم طلا بیش از ٢٠ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود. 

رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران افزود: این در حالی است که در همین مدت نرخ انس جهانی ٧۶ دلار افزایش داشت. 

