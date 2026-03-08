حضور معاون اول دولت در ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی/ انتقال ۱۲۷۱ هزار تن کالا با چهار هزار کامیون در هفته اول جنگ

به گزارش ایلنا، در جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به ریاست فرزانه صادق و با حضور جمعی از معاونین این وزارتخانه؛ گزارشی از مجموعه اقدامات وزارتخانه در ۸ روزی که از جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران می گذرد؛ به معاون اول رییس جمهور ارائه شد. گزارشی که حاکی از ثبت رکورد جدیدی در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور است و روند رشدی است که بر مبنای آن انتظار می‌رود رکورد سرعت ترخیص کالای کشور (که مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه می‌شود) پشت سر گذاشته شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هیچ یک از پروژه های ساخت مسکن و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور متوقف نشده و تمامی پروژه‌ها کما فی السابق فعال هستند؛ به معاون اول دولت اطمینان داد که در جابجایی مسافر و کالا و محافظت از زیرساخت های کشور در حوزه حمل و نقل، اقدامات لازم انجام شده و به صورت روزانه رصد می گردد.

محمدرضا عارف در این جلسه از مجموعه اقدامات وزیر راه و شهرسازی و پرسنل خدوم این وزارتخانه در شرایط جنگی حاکم بر کشور تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه علی رغم شوک ابتدایی ناشی از حمله نظامی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا، اقدامات شایسته ای در این وزارتخانه صورت گرفته و مسیر خدمت رسانی به مردم نه تنها متوقف نشده که با جدیت پیگیری شده است.

انتقال ۱۲۷۱ هزار تن کالا با بیش از چهار هزار کامیون در هفته اول جنگ

در این گزارش به بارگیری بیش از چهار هزار کامیون در بنادر کشور اشاره شد که ۳۱۰۰ مورد از آنها در زمینه حمل کالاهای اساسی بکار گرفته شدند. این آمار گویای رشد ۵۳ درصدی بارگیری نسبت به روزهای قبل از آغاز جنگ تحمیلی اخیر با هدف اطمینان بازار از زنجیره تامین و پخش کالاهای ضروری است.

گفتنی است در هفته نخست از جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران (۹ تا ۱۵ اسفندماه جاری) ۱۲۷۱ هزار تن کالای اساسی جابه‌جا شده که ۷۷۰ هزار تن آن از مبدا بنادر کشور بوده است.

همچنین در این جلسه گزارشی از تسهیلات ویژه اختصاص یافته به رانندگان ماشین‌های سنگین برای تقدیر از تلاش و مجاهدت ایشان در خدمت‌رسانی به هموطنان ارائه گردید.

بررسی آخرین وضعیت بنادر کشور

در ادامه جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت بنادر کشور و ترخیص کالاهای اساسی از آنها بررسی شد.

همچنین عنوان گردید که میزان انتقال بار از بنادر از طریق خطوط ریلی نیز افزایش یافته و در این بخش نیز همپای حوزه حمل و نقل جاده‌ای شاهد رشد قابل توجه جابه‌جایی هستیم.

تدابیری برای حضور حداکثری مردم در مراسم وداع با رهبر شهید

در پایان این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیل مشتاقان حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید؛ خطاب به معاونین حمل و نقل این وزارتخانه دستوراتی را جهت تسهیل تردد مردم و حضور حداکثری آنان در این مراسم صادر نمود و تاکید کرد: به محض اعلام برنامه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، توسط مراجع ذی‌ربط، فرآیند خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم، مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با اولویت مورد توجه کلیه بخش‌های وزارتخانه قرار گیرد.

مدیریت و نظارت بر مجتمع‌های بین راهی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس نیز از دیگر دستورهای فرزانه صادق در این زمینه بود.

