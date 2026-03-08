احسان جان‌محمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور و وضعیت ناشی از جنگ در منطقه، همچنین مشکلات پیش‌آمده در تأمین و ذخایر بنزین در انبارهای شهرهای تهران و کرج، شبکه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به شهروندان را دارد.

وی افزود: در حال حاضر، حدود ۲۲۵ جایگاه CNG در شهرهای تهران و کرج به‌صورت ۲۴ ساعته و با تمام ظرفیت فعال هستند و آمادگی کامل دارند تا سوخت مورد نیاز خودروهای دوگانه‌سوز را بدون وقفه تأمین کنند.

جان‌محمدی با اشاره به نقش CNG در مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: از تمامی دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای حمل بار دوگانه‌سوز در تهران و کرج درخواست می‌کنیم برای سوخت‌گیری به جایگاه‌های CNG مراجعه کنند تا از این ظرفیت مهم انرژی کشور به‌صورت حداکثری استفاده شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه صفی در جایگاه‌های CNG وجود ندارد و تمامی جایگاه‌ها با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به هم‌وطنان هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از سوخت CNG در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر مصرف بنزین و کمک به پایداری تأمین سوخت کشور داشته باشد.

