ذخایر کالاهای اساسی کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: در شرایطی که کشور با یک جنگ پیچیده و چندلایه مواجه است، طبیعی است که نگرانی‌هایی در میان مردم درباره تأمین کالاهای اساسی شکل بگیرد. اما واقعیت این است که ساختار تأمین کالا در کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای طراحی شده که حتی در شرایط بحران نیز از انعطاف‌پذیری قابل قبولی برخوردار باشد.

او با بیان اینکه بررسی وضعیت ذخایر کالاهای اساسی نشان می‌دهد که ذخایر موجود کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد و در حال حاضر نگرانی فوری از این بابت وجود ندارد، افزود: علاوه بر این، جریان ورود کالا به کشور متوقف نشده و از مسیرهای مختلف در حال انجام است. برخلاف تصور عمومی که عمدتاً بنادر جنوبی را به عنوان تنها مسیر ورود کالا در نظر می‌گیرد، کشور از شبکه‌ای متنوع از مبادی وارداتی برخوردار است و کالا از مسیرهای مختلف دریایی و زمینی در حال ورود به کشور می‌باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: در کنار واردات، تولید داخلی نیز نقش مهمی در پایداری تأمین کالاهای اساسی دارد. در برخی اقلام راهبردی از جمله گندم، کشور به سطح قابل توجهی از خودکفایی دست یافته است و به‌زودی با آغاز برداشت گندم در مناطق جنوبی کشور، بخشی از نیاز مصرفی از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد. ورود این محصول به چرخه مصرف در ماه‌های پیش رو می‌تواند به تقویت بیشتر ثبات بازار کمک کند.

بندانی خاطرنشان کرد: با این حال، شرایط جنگی ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران با نگاه پیش‌دستانه عمل کنند و گلوگاه‌های احتمالی در زنجیره تأمین را برطرف سازند. یکی از این گلوگاه‌ها، فرآیندهای زمان‌بر در حوزه تأمین ارز برای واردات کالا است. در چنین شرایطی می‌توان با استفاده از ظرفیت بازرگانان و شبکه‌های تجاری، سازوکار واردات بدون انتقال ارز با منشأ ارز غیربانکی را برای کالاهای اساسی فعال‌تر کرد تا سرعت گردش واردات افزایش یابد.

او افزود: همچنین ضروری است برخی موانع حقوقی و مالیاتی که در شرایط عادی برای کنترل جریان ارز و تجارت طراحی شده‌اند، در حوزه کالاهای اساسی به‌طور موقت تسهیل شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت بیشتری در تأمین کالا نقش‌آفرینی کنند. در کنار این اقدامات، توسعه مسیرهای متنوع حمل‌ونقل از جمله مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، مسیرهای زمینی از طریق کشورهای همسایه و مسیرهای شرقی می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور را افزایش دهد.

در عین حال، لازم است تعاملات اقتصادی با کشورهای طرف تجاری، به‌ویژه در حوزه تأمین غلات و کالاهای اساسی، تقویت شود تا جریان تجارت بدون وقفه ادامه یابد.

اسحاق بندانی با بیان اینکه آنچه امروز کشور با آن روبه‌روست صرفاً یک چالش اقتصادی یا تجاری نیست، تصریح کرد: این تقابل در امتداد یک مواجهه تاریخی و تمدنی قرار دارد که از قرن‌ها پیش در برابر این سرزمین شکل گرفته است. از روزگاری که اسکندر با لشکرکشی به ایران تلاش کرد هویت و تمدن این سرزمین را در هم بشکند، تا امروز که ملت ایران بار دیگر در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده‌اند، یک حقیقت تغییر نکرده است: این سرزمین زمانی پابرجا مانده که مردم آن ایستاده‌اند.

این فعال اقتصادی بیان داشت: امروز نیز هر ایرانی در جایگاه خود یک آریوبرزن است؛ چه در میدان اقتصاد، چه در عرصه تولید و چه در حوزه تأمین و تجارت. تجربه تاریخی این ملت نشان داده است که ایران در سخت‌ترین شرایط نیز توانسته مسیر خود را پیدا کند و از بحران‌ها عبور کند.

او با بیان اینکه با اتکا به ظرفیت‌های تولید داخلی، تنوع مسیرهای تأمین و همت فعالان اقتصادی کشور، می‌توان اطمینان داشت که جریان تأمین کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و نگرانی جدی در این حوزه وجود ندارد؛ گفت: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ آرامش اجتماعی، اعتماد متقابل میان مردم و فعالان اقتصادی و استمرار تلاش جمعی برای عبور از این مقطع حساس است.

انتهای پیام/