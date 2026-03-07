خدمات ارزیابی استاندارد کالاها در مرزها بدون وقفه در جریان است
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران،جزئیات روند ارزیابی انطباق و ترخیص کالاها در شرایط کنونی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، عیسی باقرزاده همایی، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به مصوبات دولت، از قبل در تمامی استانها بهویژه استانهای مرزی آمادگی لازم را ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: ادارات کل استاندارد در استانهای مرزی به صورت شبانهروزی در خدمت تجار و بازرگانان هستند و درحال ارائه خدمت می باشند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی گفت:با اتخاذ تمهیدات لازم، ضمن سرعت بخشیدن به ترخیص کالا از گمرکات، کیفیت کار فدای سرعت نشده است.
وی افزود: با حفظ همه معیارها و پروتکلهای حوزه استاندارد، کار را سرعت بخشیدیم تا کالاها به راحتی ترخیص و به انبارهای صاحبان کالا منتقل شوند.
باقرزاده در پاسخ به سوالی درباره وجود کالای رسوبی در گمرکات، تصریح کرد: در حوزه استاندارد اصلاً موردی نداریم.
وی از تجار و بازرگانان درخواست کرد در صورت داشتن کالا در گمرک، سریعاً به ادارات کل استاندارد استانهای مرزی مراجعه کنند و اطمینان داد: همکاران ما به صورت شیفتهای خدماتی آمادهاند. تمهیدات لازم اتخاذ شده تا هیچ کالایی در گمرک از ناحیه استاندارد متوقف نشود.
وی درباره مدت زمان ترخیص پس از اظهار کالا نیز توضیح داد: صاحبان کالا میتوانند با ارائه تعهد عدم مصرف، فوراً کالا را به انبارهای خود منتقل کنند. ارزیابی انطباق پس از دپو در انبار انجام میشود. بنابراین، به محض ارائه تعهد، کالا ترخیص میشود و هیچ معطلی ندارد.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی گفت:برای کالاهای اساسی، آزمونهای استاندارد با سرعت انجام میشود و آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی همکار سازمان، در این ایام بدون وقفه فعالیت میکنندو نگرانی از این بابت وجود ندارد و سازمان ملی استاندارد ایران نهایت همکاری را برای جلوگیری از دپو شدن کالا در بنادر به عمل میآورد.
وی افزود: تجار و بازرگانان در صورت بروز هرگونه مشکل در روند واردات کالا، میتوانند به ادارات کل استاندارد استانها مراجعه کرده و راهنماییهای لازم را دریافت کنند تا از بروز هرگونه وقفه جلوگیری شود.