اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ اسفند ١۴٠۴
امروز شنبه ١۶ اسفند ماه ١۴٠۴ قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز شنبه ١۶ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٧١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٢٠ میلیون و ١٢۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۶ میلیون و ٨٣٠ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ٢٠٩ میلیون و ۵٠ هزار تومان و هر سکه طرح جدید ٢٠۴ میلیون و ١٣۵ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ١٠٨ میلیون و ١٩٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٩ میلیون و ۵٢٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.