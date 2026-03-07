خدمت به واحدهای تولیدی در شرایط کنونی از اهمیت مضاعف برخوردار است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی نیا در ادامه بازدیدهای میدانی از شعب این بانک، که با هدف بررسی روند ارائه خدمات به هموطنان و قدردانی از تلاش کارکنان بانک انجام می‌شود، با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذایی کشور و پایداری سفره هموطنان به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی، کارخانجات صنایع غذایی و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه امنیت غذایی، برنامه ریزی‌های لازم در کارگروه‌های ویژه ستادی انجام شده و مصوبات در سطح شعب بانک در سراسر کشور در حال اجرا می‌باشند.

وی تصریح کرد: حمایت از امنیت غذایی و تامین مالی فعالان این حوزه با ارائه خدمات بانکی ریالی و ارزی به صورت ویژه در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد. شایان ذکر است شعب کشیک بانک کشاورزی در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مشتریان هستند و مرکز ارتباط سبز بانک به صورت ٢۴ ساعته پاسخگوی سؤالات و راهنمای هموطنان عزیز است.

