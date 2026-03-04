خروج کالا بدون کد ساتا با «تعهد عدم درخواست ارز» ممکن شد

رئیس کل گمرک گفت: امکان خروج کالا از گمرکات صرفاً با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی مبنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص» فراهم شد.

به گزارش ایلنا، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد، طی دستورالعملی خطاب به گمرکات سراسر کشور، امکان خروج کالا از گمرکات را صرفاً با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی و بدون نیاز به دریافت و ارائه کد ساتا، میسر ساخت.

بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون کد ساتا هستند، موظفند تعهدی مبنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا از بانک مرکزی» را در سامانه جامع امور گمرکی ثبت نمایند تا گمرک اجرایی مجاز به خروج کالا باشد.

رئیس کل گمرک تأکید کرد که این مجوز شامل خودرو سواری، موتورسیکلت، کشنده‌ها و اتوبوس‌های وارداتی به صورت CBU نیز می‌شود، مشروط بر اینکه گمرکات اجرایی صرفاً بدون صدور پته عبور، اقدام به ترخیص این کالاها بدون دریافت کد ساتا نمایند

