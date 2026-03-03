برخورد با نانواییهایی که تعطیل کردهاند
رئیس اتاق اصناف ایران از تمهیدات جدید برای تامین نان مردم و برخورد با نانواییهایی که از پخت نان خودداری یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه نانواییها باید میزان پخت و سهمیه آرد خود را در سامانه نان ثبت کنند، گفت: برای اینکه مردم بدون نان نمانند، نانواییها میتوانند در صورت تمام شدن سهمیه آرد روزانه، از سهمیه روز بعد خود استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف افزود: با نانواییهایی که از پخت نان خودداری یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند، برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد، سهمیه آرد نانواییهای متخلف قطع و به واحدهایی اختصاص داده میشود که بهصورت شبانهروزی در حال پخت و تامین نان مردم هستند.