خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد با نانوایی‌هایی که تعطیل کرده‌اند

کد خبر : 1758039
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق اصناف ایران از تمهیدات جدید برای تامین نان مردم و برخورد با نانوایی‌هایی که از پخت نان خودداری یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه نانوایی‌ها باید میزان پخت و سهمیه آرد خود را در سامانه نان ثبت کنند، گفت: برای اینکه مردم بدون نان نمانند، نانوایی‌ها می‌توانند در صورت تمام شدن سهمیه آرد روزانه، از سهمیه روز بعد خود استفاده کنند.

رئیس اتاق اصناف افزود: با نانوایی‌هایی که از پخت نان خودداری یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند، برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد، سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف قطع و به واحدهایی اختصاص داده می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی در حال پخت و تامین نان مردم هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل