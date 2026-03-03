معاون وزیر ارتباطات‌ خبر داد:

خدمت‌رسانی بی‌وقفه شرکت ملی پست

مدیرعامل شرکت ملی پست از تداوم بی‌وقفه خدمات پستی در سراسر کشور و قبول و دریافت ۷۳۸ هزار و ۴۵ مرسوله شهروندان، در دو روز گذشته، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر پایداری شرکت ملی پست به عنوان یک شرکت خدمات‌رسان، افزود: در هر موقعیتی حتی بحرانی‌ترین شرایط، خود را ملزم به ارایه خدمات مورد نیاز مردم در حوزه ارسال و توزیع مرسولات می‌دانیم.

وی به موضوع کشیک دفاتر پستی در تمامی مناطق تهران نیز اشاره کرد و گفت: دفاتر پستی منتخب در تهران و سایر شهرهای کشور، از امروز از ساعت ۸ تا ۱۴ در خدمت شهروندان برای دریافت بسته‌های پستی‌ هستند. 

احمدی با تاکید بر همکاری شرکت ملی پست با اپراتورهای خصوصی ارایه دهنده خدمات پستی، گفت: از امروز آماده ارایه خدمات در این حوزه در سراسر کشور نیز هستیم.

به گفته وی، تلفن گویای ۱۹۳ (مرکز مراقبت از مشتریان) نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست اطلاعات شهروندان است.

 

انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
