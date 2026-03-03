ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفت/ اختلال جدی در تجارت نداریم

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا واردات و صادرات کشور از ابتدای تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران با مشکلی مواجه شده است؟» گفت: اتفاق خیلی خاصی که در کلان، واردات و صادرات کشور را تحت تاثیر قرار بدهد و روند آن را به طور کامل متوقف یا مختل کند، نداشتیم.

حمل و نقل دریایی ادامه دارد

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عمده تجارت ما با چین و کشورهای همسایه است، گفت: واردات و صادرات همچنان در حال انجام است.

قنادزاده در مورد نگرانی‌ها به‌ویژه در بحث حمل و نقل کالا در دریا، گفت: نگرانی‌هایی به‌ویژه در بحث حمل و نقل دریایی وجود دارد؛ اما تا این لحظه از این بابت مشکل خاصی گزارش نشده که اختلال اساسی بلندمدت ایجاد شده باشد و همچنان تجارت دریایی نیز برقرار است.

ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفت

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد روند تجارت از مرزهای زمینی نیز گفت: در واردات و صادرات کالا از مرزهای زمینی هم مشکلی نداریم و تجارت زمینی در حال انجام است. مضافا اینکه تمهیداتی اندیشیده است که به سرعت کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرکات بیرون برود و به همین دلیل، سرعت ورود و خروج کالا از کشورو گمرکات و هم روند ترخیص کالا با اولویت کالاهای اساسی و ضروری، افزایش یافته است.

به گفته قنادزاده، دولت، یکسری محدودیت‌ها و رویه‌ها و فرایندهایی که پیش‌تر در مسیر واردات و صادرات وجود داشت را کوتاه کرده تا واردکنندگان بتوانند کالاها را به سرعت وارد کشورها کنند و انبارها و گمرکات تخلیه شود و کالا به پسکرانه‌ها و محل‌های مصرف و کارخانه‌جات بیاید.

اختلال جدی در تجارت کشور نداریم

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تمهیدات دولت برای تسریع در صادرات کالا از ایران نیز گفت: یکسری محدودیت‌هایی که پیش‌تر برای برخی کارت‌های بازرگانی وجود داشت، به منظور تسریع در صادرات کالا تسهیل شده تا کالاهای صادرکنندگان در انبارها و گمرکات نماند و آنها کالاهای صادراتی را به سرعت ترخیص کنند.

قنادزاده تاکید کرد: تا این لحظه، گزارش اختلال جدی در روند تجارت کشور نداشتیم.

روند صادرات و واردات کالا در بندر شهید رجایی همچنان برقرار است اما با کُندی

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد حمل و نقل کالا از دریا نیز گفت: تجارت در دریای عمان انجام می‌شود ولی از سمت خلیج فارس به دلیل مسائل پیش آمده با یک اختلال نسبی مواجه است. همچنین، واردات و صادرات کالا از دریای خزر در حال انجام و ساعات کاری گمرکات نیز افزایش یافته است و گمرکات سه شیفته شده‌اند تا کاری روی زمین نماند.

قنادزاده در مورد روند ترخیص کالا از بندر شهید رجایی نیز گفت: عمده تجارت ما با کشورهای خلیج فارس از بندر شهید رجایی بوده که در حال حاضر به دلیل حساسیت تجارت با امارات با کُندی مواجه است؛ اما باز تاکید می‌کنم که در رفت و آمد کالاها به کشور مشکلی نیست.

