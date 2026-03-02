بازگشت خدمات پستی به روال عادی از سه‌شنبه/ توقف موقتی ارسال مرسولات به خارج از کشور

​مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: از روز سه‌شنبه فعالیت‌های پستی به حالت عادی باز می‌گردد؛ از سوی دیگر، به‌دلیل بسته شدن فضای هوایی و کاهش پروازها، ارسال مرسولات به خارج از کشور موقتاً متوقف شده است.

به گزارش ایلنا، محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در مورد وضعیت فعلی ارسال مرسولات در شرایط فعلی اظهار کرد: در روزهای تعطیل به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، شبکه قبول مرسولات در سطح کشور موقتاً تعطیل شده است، اما شبکه جمع‌آوری و توزیع مرسولات همچنان فعال است و برای حوزه توزیع کشیک قرار دادیم و از روز سه‌شنبه به طور کامل بازگشایی می‌شود. 

وی افزود: جمع‌آوری و ارسال مرسولات بین استان‌ها ادامه دارد و از فردا (سه شنبه) به حالت عادی و اجرایی بازگردانده می‌شود. این اقدامات در شرایط فعلی کشور، به ویژه در فضای جنگی، انجام می‌شود تا ارتباطات پستی بین مردم و شهرها حفظ شود. 

احمدی در ادامه به وضعیت ارسال مرسولات به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل بسته شدن فضای هوایی و کاهش پروازها، ارسال مرسولات به خارج از کشور موقتاً متوقف شده است. این وضعیت به دلیل توقف ارتباطات هوایی و تأثیرات جنگی در فضای هوایی کشور است. 

او ادامه داد: ما در حال حاضر با اتحادیه‌های جهانی در ارتباط هستیم تا این وضعیت بهبود یابد و ارتباطات پستی بین ایران و جهان ادامه یابد. 

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان گفت: امیدواریم که بازگشت به حالت عادی در اسرع وقت انجام شود و خدمات پستی به مردم ارائه شود. 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
