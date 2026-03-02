به گزارش ایلنا، محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در مورد وضعیت فعلی ارسال مرسولات در شرایط فعلی اظهار کرد: در روزهای تعطیل به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، شبکه قبول مرسولات در سطح کشور موقتاً تعطیل شده است، اما شبکه جمع‌آوری و توزیع مرسولات همچنان فعال است و برای حوزه توزیع کشیک قرار دادیم و از روز سه‌شنبه به طور کامل بازگشایی می‌شود.

وی افزود: جمع‌آوری و ارسال مرسولات بین استان‌ها ادامه دارد و از فردا (سه شنبه) به حالت عادی و اجرایی بازگردانده می‌شود. این اقدامات در شرایط فعلی کشور، به ویژه در فضای جنگی، انجام می‌شود تا ارتباطات پستی بین مردم و شهرها حفظ شود.

احمدی در ادامه به وضعیت ارسال مرسولات به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل بسته شدن فضای هوایی و کاهش پروازها، ارسال مرسولات به خارج از کشور موقتاً متوقف شده است. این وضعیت به دلیل توقف ارتباطات هوایی و تأثیرات جنگی در فضای هوایی کشور است.

او ادامه داد: ما در حال حاضر با اتحادیه‌های جهانی در ارتباط هستیم تا این وضعیت بهبود یابد و ارتباطات پستی بین ایران و جهان ادامه یابد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان گفت: امیدواریم که بازگشت به حالت عادی در اسرع وقت انجام شود و خدمات پستی به مردم ارائه شود.