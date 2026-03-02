رئیس اتاق ایران تاکید کرد؛

استمرار تولید کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها

رئیس اتاق ایران بر مسئولیت فعالان اقتصادی در زمینه استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و تأمین نیاز جامعه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و رؤسای تشکل‌های اقتصادی آورده است: با نهایت تاسف و تالم، مصیبت بزرگ شهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و مسئولین و هموطنان شریف و نجیب کشورمان را به تمامی ملت ایران اسلامی بخصوص جامعه فعالان اقتصادی و هیات محترم نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

رییس اتاق ایران در این نامه بر مسئولیت فعالان اقتصادی در مقابل کشور و ملت نجیب و شریف و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و تأمین نیاز جامعه تاکید کرد.

متن نامه رئیس اتاق ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رؤسای محترم اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

رؤسای محترم تشکل‌های اقتصادی

با سلام و احترام

با نهایت تاسف و تالم، مصیبت بزرگ شهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و مسئولین و هموطنان شریف و نجیب کشورمان را به تمامی ملت ایران اسلامی بخصوص جامعه فعالان اقتصادی و هیات محترم نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

همه ملت و فعالان اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفته‌ایم. یقین داریم فعالان محترم اقتصادی کشورمان همانند تمامی دوران تاریخ، یک مسئولیت بسیار مهم در مقابل کشور و ملت نجیب و شریف بخصوص در زمینه حمایت از همکاران و فرزندان خانواده‌های خود درک نموده و در این راستا با استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و تأمین نیاز جامعه، با حفظ کلیه ارزش‌های ملی و غریزه همدلی، میهن‌پرستی و وفاق ملی و حفظ اقتدار کشور جمهوری اسلامی ایران، این تکلیف بزرگ الهی را به انجام خواهیم رساند.

با استعانت از درگاه پرودگار متعال و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و در آستانه لیالی پرفیض قدر، توصیه می‌شود ضمن دعای رفع نگرانی‌های کشور، و با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، در زمینه تامین معیشت خانواده‌ها بخصوص همکاران خود در واحدهای تولیدی توجه و حمایت بیشتری داشته باشیم.

برای تمامی همکاران محترم در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی، آرزوی بهترین موفقیت‌ها با سلامتی، عزت و سربلندی را از خداوند متعال خواستاریم.

