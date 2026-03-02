محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با ایلنا ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: با وجود تعطیلی رسمی در کشور، تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور طبق روال عادی و منظم، جهت تأمین مایحتاج عمومی و خدمات‌رسانی به مردم فعال هستند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا خللی در تامین کالا وجود دارد؟» گفت: با توجه به رسالت خدمات‌رسانی این فروشگاه‌ها در حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع، تمامی شعب در سراسر کشور با آمادگی کامل در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه خللی در روند عرضه کالا وجود ندارد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تأکید بر فراوانی کالا در تمامی گروه‌های کالایی، افزود: هیچ‌گونه کمبودی در شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور وجود نداشته و هم‌وطنان می‌توانند طبق روال معمول نسبت به تأمین مایحتاج خود اقدام کنند.

