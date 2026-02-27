۵۷ شهر در تنش آبی/ سدهای تهران همچنان در وضعیت هشدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آخرین آمار از وضعیت ذخایر سدهای مهم کشور؛ تا ۲ اسفند سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ۱۰ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده که نسبت به میزان ورودی ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است.

اما حجم آب موجود در مخازن تا همین تاریخ ۲۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب سال آبی گذشته ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

پرشدگی سدها نیز به ۴۱ درصد رسیده که بیانگر این امر است که مسئله آب در ایران امروز به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک چالش دوره‌ای یا مقطعی دانست.

رصد سدهای مهم تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی حاکی از آن است که بیشتر مخازن هنوز با شرایط پایدار و نرمال فاصله معناداری دارند. به طوری که به گفته وزیر نیرو ۵۷ شهر کشور همچنان در شرایط تنش آبی هستند، از جمله استان تهران وضعیت مناسبی ندارد.

تا دوم اسفند سال آبی جاری سد لار ۱۲ میلیون متر کعب ذخیره آبی داشته و با ۷ درصد پرشدگی ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی است که نشان‌دهنده افت قابل توجه ذخایر این سد مهم است.

سد لار با ۱۰ میلیون مترمکعب موجودی، تنها یک درصد پرشدگی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد که وضعیت بحرانی را در این سد حکایت می‌کند که البته یکی از مهمترین دلایل وضعیت کنونی لار شکستگی این سد و فرار آب از آن است.

سدهای لتیان-ماملو نیز مجموعا ۲۸ میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارند که معادل ۹ درصد ظرفیت این سدهاست. حجم ذخایر این دو سد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است.

موجودی سد طالقان هم ۸۲ میلیون متر مکعب گزارش شده و اگر چه ۱۹ درصد پرشدگی دارد اما در شرایط منفی ۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بسر می‌برد. به طوری که چندی پیش معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز عنوان کرده بود که هرچند شرایط این سد در مقایسه با دیگر سدها بهتر است، اما با بهره‌برداری از خط دوم انتقال آب طالقان که چند ماه قبل وارد مدار شد و افزایش میزان انتقال آب به تهران، روند کاهش ذخایر این سد شتاب گرفته است.

ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور نیز معادل ۱۳.۰۴ میلیمتر است، این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۱۳۷.۶ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۷۷.۱ میلیمتر را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ۶ استان مرکزی، قم، قزوین، البرز و همدان و در راس آن تهران همچنان بارش‌های خوبی دریافت نکرده‌اند.

میزان بارندگی در تهران تا ابتدای اسفند؛ ۷۶.۳ میلیمتر بوده که نسبت به رقم ۸۵.۱ میلیمتر سال آبی گذشته ۱۰ درصد کاهش و در مقایسه با ۱۴۳.۰ میلیمتر متوسط درازمدت(۵۷ ساله) نیز ۴۷ درصد منفی است. کلانشهر تهران در حالی با کاهش محسوس بارش و همچنین افت منابع آب سطحی مواجه است که تمرکز بالای جمعیت نیز فشار مضاعفی بر سامانه‌های تأمین آب شهری وارد کرده و مدیریت پایدار منابع را با چالش‌های جدی همراه ساخته است.

وزیر نیرو با اشاره به کاهش سرانه آب تجدیدپذیر کشور گفته است: این سرانه از ۶ هزار مترمکعب در دهه ۱۳۳۰ به کمتر از ۱۵۰۰ مترمکعب رسیده که بخشی از آن ناشی از تغییرات اقلیمی است که ضرورت مدیریت منابع را دوچندان می‌کند. کاهش مستمر منابع تجدیدپذیر، تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا، شرایطی را رقم زده عبور از تنش آبی، مستلزم نگاهی واقع‌بینانه است. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی است. اتکای صرف به منابع آبی متعارف، به‌ویژه منابع زیرزمینی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه به افت شدید سطح آبخوان‌ها و بروز پدیده‌هایی همچون فرونشست زمین منجر شده است.

انتهای پیام/