به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز دوشنبه (۱۵ دی) در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت: ایالات متحده ممکن است برای باسازی زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا به شرکت‌های نفتی آمریکایی یارانه بدهد.

وی افزود: چنین پروژه‌ای می‌تواند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد.

رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد هدف واشینگتن بازگرداندن ظرفیت تولید نفت ونزوئلا به سطحی است که بتواند در بازار جهانی نقش‌آفرینی کند.

این سخنان در حالی مطرح شد که ایالات متحده پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به‌دنبال افزایش حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در این کشور آمریکای جنوبی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

تحلیلگران می‌گویند بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر خواهد بود و حتی با حمایت مالی دولت آمریکا، چالش‌های امنیتی و سیاسی همچنان می‌تواند مانع اجرای سریع پروژه‌ها شود.

