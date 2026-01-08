خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخصیص یارانه به شرکت‌های آمریکایی برای احیای صنعت نفت ونزوئلا

تخصیص یارانه به شرکت‌های آمریکایی برای احیای صنعت نفت ونزوئلا
کد خبر : 1739052
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا از احتمال تخصیص یارانه به شرکت‌های ایالات متحده برای احیای زیرساخت‌های صنعت نفت ونزوئلا خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز دوشنبه (۱۵ دی) در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت: ایالات متحده ممکن است برای باسازی زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا به شرکت‌های نفتی آمریکایی یارانه بدهد.

وی افزود: چنین پروژه‌ای می‌تواند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد.

رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد هدف واشینگتن بازگرداندن ظرفیت تولید نفت ونزوئلا به سطحی است که بتواند در بازار جهانی نقش‌آفرینی کند.

این سخنان در حالی مطرح شد که ایالات متحده پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به‌دنبال افزایش حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در این کشور آمریکای جنوبی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

تحلیلگران می‌گویند بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر خواهد بود و حتی با حمایت مالی دولت آمریکا، چالش‌های امنیتی و سیاسی همچنان می‌تواند مانع اجرای سریع پروژه‌ها شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی