دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد

در متن حکم ایشان از سوی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

«به موجب این حکم، جناب‌عالی به سمت دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

دارابی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و مدیر گروهی پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس و عضو هیات علمی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.