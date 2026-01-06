دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالناصر همتی، طی حکمی مهدی دارابی را به سمت «دستیار رئیس کل در امور ارزی» منصوب کرد.
در متن حکم ایشان از سوی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
«به موجب این حکم، جنابعالی به سمت دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله موفق باشید.»
دارابی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و مدیر گروهی پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس و عضو هیات علمی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.