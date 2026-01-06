آغاز دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن در ۴١ شهر خبر داد و گفت: ظرفیت این دوره از ثبت نام‌ها چیزی حدود ٢٠ هزار ظرفیت جدید در سامانه تم بارگذاری شده است.

وی با بیان اینکه تا به این لحظه ۶ هزار ثبت نام جدید انجام شده، ادامه داد: این ثبت نام ها ادامه دارد و واجدان شرایط می‌توانند با سامانه تم مراجعه کنند.

مشاور معاون مسکن و ساختمان با اشاره به سامانه تم اظهار داشت: سامانه تم از سال ٩٨ و برای اجرای آغاز طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم فعال شد و تا کنون حدود ۶ میلیون و ۶٠٠ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند و با احتساب مشمولان قانون جوانی جمعیت تعداد ثبت نام‌ها به ٧ میلیون نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: از این تعداد ثبت نامی‌ها تا کنون بیش از یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند یعنی واجد شرط ۴ گانه بودند و ٨۵٠ هزار نفر هم به‌عنوان متقاضی مؤثر تجمعی شناسایی شده‌اند که این تعداد افراد در اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن قرار دارند.

