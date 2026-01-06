خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه پیرامون حادثه آتش‌سوزی جایگاه سوخت دولت‌آباد

بررسی‌های فنی و گزارش‌های رسمی کارشناسی نشان می‌دهد که علت اصلی این حادثه، نقص فنی و احتراق ناگهانی در یک دستگاه خودروی شخصی در حال سوخت‌گیری بوده است.

به گزارش ایلنا، در پی بروز حادثه آتش سوزی در جایگاه سوخت دولت آباد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان محترم می‌رساند که در پی وقوع حادثه امروز آتش‌سوزی در جایگاه عرضه سوخت دولت‌آباد ری، بلافاصله تیم‌های فنی و کارشناسان آتش‌نشانی جهت بررسی دقیق و تخصصی به محل اعزام شدند.

بررسی‌های فنی و گزارش‌های رسمی کارشناسی نشان می‌دهد که علت اصلی این حادثه، نقص فنی و احتراق ناگهانی در یک دستگاه خودروی شخصی در حال سوخت‌گیری بوده است. خوشبختانه این حادثه با تلاش به موقع تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

متأسفانه، به دنبال این حادثه شاهد انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ارتباط دادن این آتش‌سوزی به تجمعات، اعتراضات یا اقدامات خرابکارانه بوده‌ایم.

بدینوسیله، ضمن تکذیب قاطعانه کلیه شایعات منتشره در فضای مجازی، تأکید می‌گردد که حادثه مذکور ماهیتی کاملاً فنی داشته و هیچ ارتباطی با مسائل اجتماعی، اعتراضات یا اقدامات غیرقانونی نداشته است.

لذا از عموم مردم فهیم درخواست می‌گردد تا اخبار و اطلاعات موثق را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری نمایند و به شایعات بی‌اساس فضای مجازی هرگز توجه نکنند. 

