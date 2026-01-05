خبرگزاری کار ایران
نهاده‌های دامی با نرخ توافقی در بازارگاه عرضه شد

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد نهاده های دامی با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه شد.

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصوبات هیأت  دولت در خصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف‌کننده نهایی، که مستلزم اصلاح نرخ ارز و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی می‌باشد، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

بر اساس مصوبه مورخ 1404/10/14 ستاد تنظیم بازار، مقرر گردیده است قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه به‌صورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمین‌کنندگان و خریداران انجام پذیرد.

بر این اساس، از تاریخ صدور این اطلاعیه، تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهاده‌های دامی به‌صورت صددرصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود.

