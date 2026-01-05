به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصوبات هیأت دولت در خصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف‌کننده نهایی، که مستلزم اصلاح نرخ ارز و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی می‌باشد، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

بر اساس مصوبه مورخ 1404/10/14 ستاد تنظیم بازار، مقرر گردیده است قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه به‌صورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمین‌کنندگان و خریداران انجام پذیرد.

بر این اساس، از تاریخ صدور این اطلاعیه، تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهاده‌های دامی به‌صورت صددرصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود.

انتهای پیام/