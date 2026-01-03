اعلام قیمت طلا و سکه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۳۳۰ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۸ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۴۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۴۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۸۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید.

