افزایش ۴۱ میلیون مترمکعبی متوسط مصرف گاز خانگی در دی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مسلم رحمانی در بازدید وزیر نفت از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه دمای هوا امسال از ۲۴ آذر به‌جز ۲۶ آذر، نسبت به پارسال سردتر بوده است، اظهار کرد: متوسط دما در ۱۰ روز ابتدای دی امسال حدود چهار درجه کمتر از مدت مشابه پارسال بوده است؛ دی پارسال دما به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰ درجه بود، در حالی‌ که امسال متوسط دمای وزنی تا این مقطع حدود ۵ درجه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه کمترین دما مربوط به دیروز (سه‌شنبه، نهم دی) و امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) بوده و پیش‌بینی می‌شود بیشترین مقدار مصرف نیز امروز رخ دهد، افزود: مصرف بخش‌های خانگی و تجاری امروز حدود ۶۹۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. این در حالی است که متوسط مصرف در روزهای ابتدایی دهه اول دی پارسال حدود ۶۰۴ میلیون مترمکعب بود، اما امسال متوسط مصرف در همین بازه زمانی به ۶۴۵ میلیون مترمکعب رسیده که ۴۱ میلیون مترمکعب بیشتر از پارسال است.

۲۴ ساعت بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه این روند در دو هفته آینده نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود مصرف به‌صورت موجی نوسان داشته باشد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم یک موج سرمای دیگر در روز یکشنبه هفته آینده رخ دهد که مصرف را دوباره در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نگه دارد. این عدد بسیار بزرگی است، چراکه پارسال در همین مقطع مصرف حدود ۶۰۴ تا ۶۰۵ میلیون مترمکعب بود.

رحمانی با اشاره به تمهیدات اتخاذشده برای افزایش تولید و ذخیره‌سازی گاز، گفت: امسال نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته ذخیره‌سازی گاز افزایش یافته و برای نخستین بار چنین رکوردی ثبت شد.

وی تصریح کرد: ۲۴ ساعت بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و شرایط دو هفته اخیر نیز دشوار بوده است.

