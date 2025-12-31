خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی خبر داد

میوه شب عید دو برابر سال قبل ذخیره شد

میوه شب عید دو برابر سال قبل ذخیره شد
کد خبر : 1736038
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: میزان ذخیره‌سازی میوه برای شب عید نسبت به سال گذشته دست‌کم دو برابر افزایش یافته و خریدها به‌صورت مستقیم از کشاورزان انجام شده است تا منافع حاصل به تولیدکنندگان برسد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - در نشست رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر، با اشاره به آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی توسط تشکل‌های ملی و تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت حضور فعال دستگاه‌ها در این فرآیند، اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌عنوان نهاد متولی نظارت و سیاست‌گذاری تشکل‌های بخش کشاورزی، مسئولیت هدایت و نظارت بر بیش از ۸۵۰۰ تشکل کشاورزی در سراسر کشور را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره تأمین میوه‌های شب عید نیز گفت: میزان ذخیره‌سازی نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر افزایش یافته و تلاش شده است نواقص سال قبل برطرف شود. خرید میوه‌ها به‌صورت مستقیم از کشاورزان انجام شده تا منافع حاصل به تولیدکنندگان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خرما اشاره کرد و افزود: ذخیره‌سازی خرما در ۱۱ استان کشور انجام شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی، توزیع این محصول از یک هفته پیش از آغاز ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. تمامی ذخایر برای جلوگیری از نوسانات قیمتی آماده عرضه هستند.

طلایی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت بازار پس از آزادسازی قیمت‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: ذخایر کافی در حوزه میوه‌های شب عید، سیب‌زمینی، پیاز و خرما در اختیار استان‌ها قرار گرفته و آمادگی لازم برای مداخله به‌موقع در بازار وجود دارد.

بنا بر اعلام سازمان تعاون روستایی وی با اشاره به ذخیره‌سازی سیب‌زمینی و پیاز در سطح ملی و استانی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در این حوزه انجام شده و مسئولیت استفاده به‌موقع از این ذخایر بر عهده رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست. 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین جمع‌آوری دقیق و مستمر اطلاعات از موجودی کالاهای اساسی در استان‌ها را برای مدیریت شرایط بحرانی بسیار ضروری دانست.

طلایی با توصیه به رؤسای سازمان‌های استانی بر ضرورت افزایش تعداد غرفه‌های عرضه، بهبود کیفیت خدمات و تشدید نظارت بر فرآیند توزیع تأکید کرد و گفت: دسترسی آسان مردم به کالاهای تنظیم بازار و حفظ کیفیت عرضه باید با جدیت دنبال شود تا مصرف‌کنندگان با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم و نظارت بر حوزه عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نظارت بر خرده‌فروشی نیز با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف کشاورزی استان‌ها انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی