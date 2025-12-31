میوه شب عید دو برابر سال قبل ذخیره شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره تأمین میوه‌های شب عید نیز گفت: میزان ذخیره‌سازی نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر افزایش یافته و تلاش شده است نواقص سال قبل برطرف شود. خرید میوه‌ها به‌صورت مستقیم از کشاورزان انجام شده تا منافع حاصل به تولیدکنندگان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خرما اشاره کرد و افزود: ذخیره‌سازی خرما در ۱۱ استان کشور انجام شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی، توزیع این محصول از یک هفته پیش از آغاز ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. تمامی ذخایر برای جلوگیری از نوسانات قیمتی آماده عرضه هستند.

طلایی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت بازار پس از آزادسازی قیمت‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: ذخایر کافی در حوزه میوه‌های شب عید، سیب‌زمینی، پیاز و خرما در اختیار استان‌ها قرار گرفته و آمادگی لازم برای مداخله به‌موقع در بازار وجود دارد.

بنا بر اعلام سازمان تعاون روستایی وی با اشاره به ذخیره‌سازی سیب‌زمینی و پیاز در سطح ملی و استانی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در این حوزه انجام شده و مسئولیت استفاده به‌موقع از این ذخایر بر عهده رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین جمع‌آوری دقیق و مستمر اطلاعات از موجودی کالاهای اساسی در استان‌ها را برای مدیریت شرایط بحرانی بسیار ضروری دانست.

طلایی با توصیه به رؤسای سازمان‌های استانی بر ضرورت افزایش تعداد غرفه‌های عرضه، بهبود کیفیت خدمات و تشدید نظارت بر فرآیند توزیع تأکید کرد و گفت: دسترسی آسان مردم به کالاهای تنظیم بازار و حفظ کیفیت عرضه باید با جدیت دنبال شود تا مصرف‌کنندگان با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم و نظارت بر حوزه عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نظارت بر خرده‌فروشی نیز با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف کشاورزی استان‌ها انجام می‌شود.