صادرات در منطقه آزاد انزلی جانی تازه گرفت

به گزارش ایلنا، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به‌ عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور و حلقه اتصال کریدورهای شمال ـ جنوب، دریای خزر و بازارهای اوراسیا، نقشی کلیدی در تجارت خارجی، لجستیک و تولید صادرات‌محور ایران ایفاء می‌کند.

نزدیکی به بنادر حاشیه خزر، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی و ارتباط با کشورهای حوزه CIS، این منطقه را به یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل کرده است.

بررسی آمارهای عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که منطقه آزاد انزلی نه‌تنها جایگاه خود را در زنجیره تجارت خارجی حفظ کرده، بلکه با تقویت تولید، افزایش صادرات واقعی و جهت‌دهی هوشمندانه واردات، نقش خود در پشتیبانی از اقتصاد ملی را پررنگ‌تر کرده است.

عبور صادرات از مسیر واسطه‌گری به تولید

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر رویکرد منطقه آزاد انزلی در سال ۱۴۰۴، جهش صادرات حاصل از تولید منطقه است. این شاخص با ثبت رشد کم‌سابقه ۲۰۳ درصدی به ۹.۱ میلیون دلار رسیده؛ رشدی که بیانگر فعال شدن واحدهای تولیدی، افزایش ظرفیت صادراتی و حرکت به سمت صادرات مبتنی بر ارزش‌افزوده است.

در کنار آن، صادرات خدمات این منطقه نیز با رشد ۸۲ درصدی به ۳۷.۴ میلیون دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت جایگاه انزلی در حوزه خدمات لجستیکی، حمل‌ونقل، پشتیبانی تجاری و خدمات مرتبط با تجارت خارجی است؛ حوزه‌ای که نقش مهمی در تکمیل زنجیره صادرات کشور دارد.

کاهش صادرات مجدد؛ نشانه‌ای از اصلاح ساختار تجاری

در مقابل، آمارها از کاهش ۲۱ درصدی صادرات مجدد حکایت دارد. اگرچه در نگاه نخست این کاهش می‌تواند منفی تلقی شود، اما در تحلیل ساختاری، این روند بیانگر کاهش وابستگی به تجارت واسطه‌ای و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی است. همزمان با این کاهش، صادرات از مسیر منطقه آزاد انزلی با رشد ۵۲ درصدی به ۲۲۹.۶ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد این منطقه همچنان نقش کلیدی خود را به‌عنوان مسیر ترانزیتی و تجاری کشور حفظ کرده است.

تولید برای داخل؛ نقش حمایتی منطقه در اقتصاد ملی

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، تولید جهت تأمین نیاز داخل کشور به ۳۶۸.۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد را تجربه کرده است. این موضوع بیانگر نقش حمایتی منطقه آزاد انزلی در تأمین بازار داخلی، کاهش فشار وارداتی و کمک به ثبات زنجیره تأمین کالا در کشور است.

واردات هدفمند؛ سرمایه‌گذاری به جای مصرف‌گرایی

بررسی ترکیب واردات منطقه آزاد انزلی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد جهت‌گیری واردات به‌وضوح تولیدمحور شده است. واردات ماشین‌آلات صنعتی با رشد قابل توجه ۴۴۱ درصدی و واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی با افزایش ۳۸ درصدی، حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در منطقه است.

در مقابل، واردات کالاهای مصرفی و مسافری با کاهش مواجه شده که نشان‌دهنده مدیریت بهتر منابع ارزی و کنترل واردات غیرضروری است. افزایش واردات خودرو نیز در چارچوب پاسخ به نیاز بازار و سیاست‌های تنظیمی قابل تحلیل است.

رشد ارزش تولیدات؛ تثبیت جایگاه صنعتی منطقه

ارزش تولیدات منطقه آزاد انزلی در این دوره به ۳۸۶ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است. این رشد، در کنار افزایش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، نشان می‌دهد که منطقه در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب صنعتی ـ تجاری شمال کشور قرار گرفته است.

تحلیل کلی

مجموع داده‌های عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که منطقه آزاد انزلی در حال تجربه گذار از تجارت صرف به توسعه پایدار اقتصادی است؛ گذاری که با افزایش صادرات تولیدمحور، رشد خدمات صادراتی، واردات هدفمند و تقویت تولید داخلی همراه بوده و می‌تواند در صورت تداوم، سهم این منطقه را در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور به‌طور معناداری افزایش دهد.

انتهای پیام/