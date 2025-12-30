خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه؛

بانک صادرات ایران در پی اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و اطلاعیه استانداری تهران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، فهرست شعب کشیک خود در استان تهران برای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و 11 دی‌ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در استان تهران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و 11 دی‌ماه، شعب کشیک بانک صادرات ایران در این روزها از ساعت 8 تا 12 فعال بوده و خدمات بانکی ضروری را به مشتریان ارائه خواهند کرد. ساعت حضور کارکنان شعب نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱2:۳۰ تعیین شده است. 

همچنین واحدهای فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به‌منظور رسیدگی به امور ضروری مشتریان دایر خواهند بود.

گفتنی است بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و تصمیم استانداری تهران، تا 15 فروردین 1405 شعب بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه تعطیل بوده و شعب کشیک در این روزها از ساعت 8 تا 12 برای ارائه خدمات ضروری به مشتریان فعال خواهند بود. 

نحوه فعالیت بانک‌ها و ادارات در سایر استان‌ها نیز مطابق تصمیم استانداری‌های مربوطه تعیین می‌شود.

بانک صادرات ایران ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضروری، از مشتریان گرامی درخواست می‌کند تا حد امکان از خدمات غیرحضوری، از جمله اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک، برای انجام امور بانکی خود استفاده کنند.

