مجید حسنی مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد آمار توزیع روغن در کشور طی امسال، گفت: ما در ابتدای سال برای واردات روغن برنامه‌ریزی‌ای انجام دادیم و قرار بر این شد که واردات روغن خام گیاهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن، روغن پالم ۵۰۰ هزار تن، دانه‌های روغنی (که معمولاً دانه سویا هستند) ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تن که ۱۸ درصد آن روغن می‌شود.

جزئیات واردات دانه‌های روغنی به کشور

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید داخلی دانه روغنی نیز گفت: در ۸ ماهه گذشته از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن خام گیاهی که قرار بود وارد شود، حدود ۹۶۰ هزار تن روغن خام وارد شده است. همچنین از ۵۰۰ هزار تن روغن پالم که قرار بود وارد شود، ۳۱۸ هزار تن آن وارد شده است.

حسنی مقدم افزود: از دانه‌های روغنی نیز که ۱۸ درصد روغن از آن استحصال می‌شود، حدود یک میلیون و ۴۴۵ هزار تن آن وارد شده که تقریباً حدود ۲۶۰ هزار تن روغن داشته است.

معمولا ۳۵ درصد مصرف روغن برای صنف و صنعت و ۶۵ درصد روغن خانوار است

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ۸ ماهه نخست امسال، ۹۶۰ هزار تومان روغن خام، ۳۲۸ هزار تن روغن پالم، ۲۶۰ هزار تن روغن استحصالی از دانه‌های روغنی وارداتی و خدود ۱۵۰ هزار تن روغن نیز از محل تولید داخل داشتیم و مجموعا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن روغن برای ۸ ماهه نخست امسال تامین شده است.

حسنی مقدم افزود: نیاز کشور به روغن در سال‌های گذشته بین یک میلیون و ۶۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برای صنف و صنعت و خانوار در نوسان بوده است. به عبارتی، ۳۵ درصد مصرف روغن صنف و صنعت و ۶۵ درصد مصرف روغن خانوار است؛ بنابراین با توجه به روند سال‌های گذشته تاکنون به اندازه کافی تامین روغن انجام شده است.

اعلام قیمت مصوب انواع روغن در سامانه ۱۲۴

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت روغن عرضه‌شده در بازار، گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به تعیین و اعلام قیمت روغن اقدام می‌کند و این قیمت‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام شده است.

حسنی مقدم در مورد قیمت روغن صنف و صنعت نیز گفت: هر ۳ نوع روغن خام اعم از روغن خام پالم، روغن خام آفتاب و روغن خام سویا قیمت مصوب دارد و همه این قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت بارگذاری شده است.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در مورد آمار واردات برنج نیز گفت: بر اساس اعلام معاونت تخصصی زراعت تولید برنج در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام شده است که امسال به دلیل شرایط تنش آبی و خشکسالی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

حسنی مقدم افزود: برنامه‌ریزی تولید ما برای واردات سال جاری در ابتدای سال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است که امسال در ۸ ماهه نخست سال، یک میلیون و ۲۸ هزار تن برنج وارد شده است.

واردات برنج با نرخ ارز تالار دوم

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار در شهریورماه امسال، گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار از ۹ شهریورماه امسال باید تمام برنج‌های وارداتی تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌شد. از طرفی، از ابتدای آذرماه ارز برنج وارداتی از ارز ترجیحی به ارز تالار دوم مرکز مبادله تغییر یافت و قیمت آن نیز خوداظهاری البته در چارچوب ضوابط قانونی خواهد بود.

حسنی مقدم افزود: برنج با نرخ ارز توافقی در تالار دوم وارد می‌شود و قاعدتاً بدلیل ثابت نبودن نرخ در این تالار عرضه و تقاضا نرخ را مشخص می‌کند.

نظارت بر قیمت برنج در بازار

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا مغازه داران مجاز به اعلام هر نرخی برای برنج هستند؟» گفت: قاعدتاً فروشندگان برنج در بازار درصورت درخواست بازرسان باید فاکتور خریداری برنج را داشته باشند و در صورت مراجعه بازرس، آن را ارائه کنند. قیمت فروش برنج باید مطابق قوانین هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که سازمان حمایت مصوب می‌کند، باشد، در غیر این صورت بخش‌های نظارتی و بازرسی با ان برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام/