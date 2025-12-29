خبرگزاری کار ایران
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان بهمن به ۵۰۰۰ مگاوات می رسد

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان بهمن به ۵۰۰۰ مگاوات می رسد
آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرری با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، حمیدرضا عظیمی قائم‌مقام ساتبا و جمعی از مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از ساتبا، حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرری که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، برگزار شد، اظهار کرد: امروز نیروگاه ۶ مگاواتی شهرری را که با سرمایه‌گذاری گروه انرژی پاسارگاد و منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است را  به بهره‌برداری رساندیم؛ پروژه‌ای که در راستای توسعه تولید برق پاک و کاهش ناترازی شبکه برق کشور اجرا شده است.

قائم‌مقام ساتبا با بیان اینکه هزینه احداث این نیروگاه بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: توسعه چنین پروژه‌هایی نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق پاک، کاهش ناترازی برق و تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان تهران طی مدت اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در حال حاضر در استان تهران حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده که این رقم نسبت به شهریورماه گذشته بیش از دو برابر شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا پایان سال جاری این ظرفیت حداقل به ۲۰۰ مگاوات می رسد.

قائم‌مقام ساتبا همچنین به وضعیت ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و گفت: با احتساب نیروگاه‌هایی که طی سه هفته اخیر وارد مدار شده‌اند و برنامه افتتاح آنها را در هفته پیش رو برگزار خواهد شد، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به حدود ۳۵۰۰ مگاوات می‌رسد؛ جهشی که حاصل تلاش و هماهنگی تمامی ارکان کشور برای توسعه انرژی‌های پاک است.

وی با اشاره به روند رو به رشد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، ابراز امیدواری کرد: در صورت تامین به‌موقع منابع مالی و مناسب بودن شرایط آب‌وهوایی، انتظار داریم تا پایان بهمن‌ماه ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر به ۵۰۰۰ مگاوات برسد و این عدد در تابستان سال آینده نیز به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.‌

