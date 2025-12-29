ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان بهمن به ۵۰۰۰ مگاوات می رسد
آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرری با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون امور اجرایی رئیسجمهور، حمیدرضا عظیمی قائممقام ساتبا و جمعی از مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، حمیدرضا عظیمی، قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرری که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی رئیسجمهور، برگزار شد، اظهار کرد: امروز نیروگاه ۶ مگاواتی شهرری را که با سرمایهگذاری گروه انرژی پاسارگاد و منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است را به بهرهبرداری رساندیم؛ پروژهای که در راستای توسعه تولید برق پاک و کاهش ناترازی شبکه برق کشور اجرا شده است.
قائممقام ساتبا با بیان اینکه هزینه احداث این نیروگاه بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: توسعه چنین پروژههایی نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق پاک، کاهش ناترازی برق و تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان تهران طی مدت اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در حال حاضر در استان تهران حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده که این رقم نسبت به شهریورماه گذشته بیش از دو برابر شده است و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده تا پایان سال جاری این ظرفیت حداقل به ۲۰۰ مگاوات می رسد.
قائممقام ساتبا همچنین به وضعیت ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و گفت: با احتساب نیروگاههایی که طی سه هفته اخیر وارد مدار شدهاند و برنامه افتتاح آنها را در هفته پیش رو برگزار خواهد شد، ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به حدود ۳۵۰۰ مگاوات میرسد؛ جهشی که حاصل تلاش و هماهنگی تمامی ارکان کشور برای توسعه انرژیهای پاک است.
وی با اشاره به روند رو به رشد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور، ابراز امیدواری کرد: در صورت تامین بهموقع منابع مالی و مناسب بودن شرایط آبوهوایی، انتظار داریم تا پایان بهمنماه ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر به ۵۰۰۰ مگاوات برسد و این عدد در تابستان سال آینده نیز به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.