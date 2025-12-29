به گزارش ایلنا، صدیقه خزایی امروز (دوشنبه، هشتم دی) در شانزدهمین یادواره شهید والامقام محمدجواد تندگویان، ۱۰۶۱ شهید وزارت نفت و همزمان آیین بزرگداشت سردار رشید اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید محمدجواد تندگویان، وزیر متخصص و متعهد وزارت نفت، جلوه‌ای تابناک از پیوند مدیریت، خدمت، ایثار و تعهد را به همه همکاران صنعت نفت نشان داد. ایشان در بحبوحه جنگ تحمیلی و شرایط بسیار سخت آن دوران، با حضور میدانی در مناطق عملیاتی، در نهایت به اسارت دشمن درآمد و با شهادت مظلومانه خود ثابت کرد که می‌توان خدمت بی‌منت و خالصانه به ملت را سرلوحه عمل قرار داد.

وی افزود: نام و یاد این شهید والامقام همواره با تعهد، صداقت و خدمت به ایران اسلامی گره خورده و بی‌تردید برای همیشه در حافظه تاریخی صنعت نفت ماندگار خواهد بود.

نقش تعیین‌کننده صنعت نفت در دفاع مقدس

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به نقش وزارت نفت در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: وزارت نفت در طول هشت سال دفاع مقدس همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به کشور قرار داشت و با تلاش کارکنان خود توانست چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، پشتیبان جبهه حق علیه باطل باشد و شریان‌های حیاتی کشور را حفظ و صیانت کند.

خزایی ادامه داد: امروز وظیفه خود می‌دانیم یاد ۱۰۶۱ شهید دفاع مقدس وزارت نفت و شهید عزیز صنعت نفت در جنگ ۱۲روزه اخیر را گرامی بداریم؛ چراکه آرامش امروز کشور مرهون جان‌فشانی این شهیدان است و خون پاک آنان بی‌تردید پیشرفت و سربلندی ایران را برای نسل‌های آینده به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به تلاش‌های کارکنان صنعت نفت در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر گفت: لازم است یک‌بار دیگر به خدمات بسیار ارزشمند همکارانمان در این ۱۲ روز اشاره کنم. با حضور شبانه‌روزی کارکنان چه در ستاد شرکت‌ها، چه در عملیات و چه در تأسیسات، تولید نفت و گاز به‌صورت مستمر ادامه یافت و هیچ وقفه‌ای در تأمین پایدار انرژی کشور ایجاد نشد.

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تأکید کرد: همین مجاهدت‌هاست که سبب می‌شود صنعت نفت همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های اقتصاد کشور شناخته شود.

حاج قاسم؛ نماد اخلاص و مجاهدت

خزایی با اشاره به جایگاه سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: در کنار همه این رشادت‌ها، همواره باید از سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی یاد کنیم؛ نماد اخلاص، شجاعت و مجاهدت خستگی‌ناپذیر که عمر پربرکت خود را صرف دفاع از امنیت کشور و حمایت از ملت‌های مظلوم جهان کرد.

وی افزود: نقش ماندگار این سردار سرافراز در صیانت از عزت ایران اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمن علیه امنیت کشور، نام او را به‌عنوان الگویی از فرماندهی متعهد و سربازی برای اسلام و انقلاب، برای همیشه در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده است.

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره شهدا اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما و به‌ویژه مدیران و کارکنان صنعت نفت نیازمند بهره‌گیری از سیره عملی شهیدان هستند. این شهدا الگوهایی دقیق از اخلاص در عمل، مسئولیت‌پذیری، شجاعت در تصمیم‌گیری و ترجیح منافع ملت بر منافع شخصی به ما ارائه می‌دهند.

خزایی با بیان اینکه بدون تردید، نام و راه شهدای ارجمند، از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید والامقام محمدجواد تندگویان و ۱۰۶۱ شهید وزارت نفت، می‌تواند چراغ راه خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران باشد،گفت: این بزرگداشت، در حقیقت تجدید میثاقی دوباره با امام راحل عظیم‌الشأن، مقام معظم رهبری و آرمان‌های والای شهیدان است؛ میثاقی برای اینکه راه آنان که مهم‌ترین جلوه آن خدمت صادقانه به کشور است، با صلابت ادامه یابد.

