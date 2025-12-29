روند فعالیت شرکت سایپا دیزل رضایت بخش است

به گزارش ایلنا، سردار حسینی در آیین تولید انبوه کشنده GX560 تولید شده در شرکت سایپا دیزل ضمن تبریک به پرسنل و مجموعه این شرکت گفت: به دلیل وسعت جغرافیایی و راه‌های ایران، هنوز هم حدود ۹۰ درصد از حمل و نقل در کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و به همین دلیل جاده‌ها، وسیله نقلیه و عامل انسانی سه محور اصلی توسعه محسوب شده که باید ارتقاء یابند، اعتقاد شخص بنده بر این است که حمل و نقل، پایه اصلی هر زیر ساختی است.

او ادامه داد: ناوگان تجاری که بخش عظیمی از جابجایی جادّه‌ای در کشور را بر عهده دارد، متأسفانه به دلیل فرسودگی بدل به دغدغه¬ای مهم شده است و تقریبا ۶۰ درصد از خودروهای فعال در این چرخه در سن فرسودگی قرار داشته و این آمار نگران کننده است.

او با اشاره به موضوع آلودگی هوا و نقش خودروهای دیزلی در افزایش آن گفت: از نظر زیست محیطی هم یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده محیط زیست خودروهای دیزلی فرسوده هستند. البته در قانون هوای پاک دو محور اصلی تعریف شده که یکی تولید خودروها با استاندارد یورو ۶ است و دوم تولید سوخت با استاندارد یورو ۶ و مناسب برای خودروهای این رده.

وی با اشاره به موضوع کیفیت سوخت دیزلی موجود در کشور گفت: باید سوخت هم کیفیت مناسبی داشته باشد، زیرا ما می‌توانیم خودروهای تجاری با استاندارد یورو ۶ تولید کنیم، اما این خودروها نمی‌توانند از سوختی مثلاً با استاندارد یورو ۳ استفاده کنند، زیرا موتور و قطعات آنها معیوب خواهد شد.

رئیس پلیس راهور افزود: با استناد به قانون هوای پاک، وزارت صمت مکلف بوده که زمینه تولید خودروهای تجاری با استاندارد یورو ۶ را فراهم کند که خوشبختانه کشنده GX560 سایپا دیزل این استانداردها را دارد.

او در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از مدیرعامل و کارکنان شرکت سایپا دیزل افزود: انصافاً تلاش‌های زیادی در شرکت سایپا دیزل صورت گرفته است و این شرکت می تواند در حوزه نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده در یک بازه زمانی مشخص گام‌های بلندی بردارد و تولید کشنده GX560 را به همین دلیل باید به فال نیک بگیریم.

سردار حسینی در خصوص وضعیت تولید خودروهای تجاری در کشور نیز گفت: هرچند در بخش خودروهای سواری نقدهایی وجود دارد، اما در حوزه تولید خودروهای تجاری خوشبختانه توانمندی‌های مناسبی در کشور وجود دارد و شرکت سایپا دیزل با توجه به سوابق همکاری با شرکای تجاری بزرگ از جمله تولید کنندگانی است که نقش مهمی می‌تواند ایفاء کند.

رئیس پلیس راهور در پایان تصریح کرد: امیدواریم روند خوبی که سایپا دیزل در تولید خودروهای با کیفیت و استاندارد در پیش گرفته است، ادامه پیدا کند. هرچند شرایط کنونی فعالیت این شرکت رضایت بخش است، اما این شرایط قابل ارتقاء بوده و این مسیر می‌بایست ادامه یابد.

