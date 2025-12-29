خبرگزاری کار ایران
تشکیل جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تشکیل جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم در این بانک خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا اعلام کرد: پیرو تاکید رئیس‌جمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هم‌اکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

وی گفت: نتایج حاصل از این جلسات بزودی در دولت جمع‌بندی و اطلاع رسانی می‌شود. 

 

