چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
محمد وطنپور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیتهای بانک صادرات ایران است
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، محمد وطنپور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رئیس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکتهای تابعه بانک، زهرا اسکندری رئیس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا رشیدی مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارشناسان و بازرسان مبارزه با پولشویی استانها و مناطق تهران برگزار شد، با تأکید بر این مطلب که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش بسزایی در سلامت اقتصاد کشور دارد، افزود: بزرگی و وسعت شبکه بانک صادرات ایران و سهم قابل توجه از نقدینگی کشور، ایجاب میکند که موضوعات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کنار سایر شاخصهای عملیاتی به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد و در همین راستا طی سالهای اخیر تلاش شده تا هماهنگی و همکاری جدی در ارکان بانک نسبت به این مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی هدف از انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکر استانی و مدیریت شعب مناطق تهران را در همین راستا برشمرد و افزود: ترویج مفهوم مبارزه با پولشویی از مهمترین مسئولیتهای این بازرسان بوده و پیادهسازی مقررات ابلاغی، همزمان با تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای حمایت از تولید و کمک به اهداف کلان سلامت اقتصاد کشور، بسیار حائز اهمیت است.
وطنپور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان شدید قیمت ارز، خواستار نظارت دقیق بر جابجایی وجوه بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی شد.
وی در ادامه توسعه فناوری اطلاعات و بهبود سامانههای مربوطه را به منظور پیادهسازی و اعمال دقیق مقررات ضروری دانست.
در این نشست همچنین مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین موضوعات با اهمیت در زمینه گزارشگری دقیق و به موقع، به تشریح چالشها و آسیبشناسی آنها در نظام بانکی پرداخت.