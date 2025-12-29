در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
پشت پرده کمبود روغن در بازار/ ذخایر خوبی داریم، امکان ترخیص نداریم!
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به عدم انتقال ارز برخی از واردکنندگان برای خریدار خارجی از سوی شرکت نیکو، گفت: مشکلاتی را در ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص روغن خام شاهد هستیم.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت کمبود روغن در بازار، گفت: قاعدتا با توجه به نوسانهایی که در واردات منطقی روغن وجود داشته، این مشکلات طبیعی است.
وی با بیان اینکه واردات متشکل از ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالاست، افزود: شرایطی که امکان تامین کالا در آینده تامین شود در مورد روغن فراهم نشد.
تعویق در ثبت سفارش روغن
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: متاسفانه به دلیل اینکه گاها ثبت سفارشها برای واردات روغن به تعویق افتاد و گاها با عدم پرداختهایی مواجه بود و همچنین مشکلاتی که برای ترخیص این کالا به صورت مواد اولیه که در قالب روغن خام وارد شده بود، به وجود آمد، متاسفانه باعث کمبود روغن در کشور شد.
عزیزپور ادامه داد: وقتی یک محصول یا یک ماده اولیه به میزان مورد نیاز در ۶ یا ۹ ماهه اول سال تولید شده است دلیلی بر این نیست که در ۳ ماهه آتی هم با همان شرایط تولید شود.
ذخایر خوبی از روغن داریم، اما امکان ترخیص نداریم!
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امکان دارد که شما یک ماده اولیه را برای یک کارخانه تا زمانی مشخص و به صورت منطقی و منظم و با برنامه تامین کنید، به تبع آن تولید و توزیع و بقیه موارد هم به همین منوال شکل میگیرد، ولی اگر این برنامهریزی مناسب نباشد، میتواند در هر مقطعی شرایط تولید را از حالت عادی خارج کند.
عزیزپور با بیان اینکه شاهد این روند در مورد روغن نباتی هم هستیم، گفت: شاید در حال حاضر طبق گفته مسئولان، ذخایر خوبی از مواد اولیه روغن در مخازن و بنادر داشته باشیم، ولی مشکل زمانی ایجاد میشود که امکان ترخیص آنها وجود نداشته یا ارز آن کالا پرداخت نشده یا اینکه تعهدات و مواردی که باید به تایید دستگاههای اجرایی مثل بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و... برسد، اتفاق نیفتاده است. بنابراین، امکان استفاده از این ذخایر وجود ندارد. به همین ترتیب شاهد این شرایط هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه ثبت سفارش کالا در طول این چند سال اخیر در زمان تحریمها معمولا با نوساناتی مواجه بوده است، گفت: گاها ثبت سفارشها متوقف شده یا نظر دستگاهها با تاخیر اتفاق افتاده است.
عزیزپور افزود: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان ریال خود را نیز پرداخت کردهاند و تخصیص ارز هم صورت گرفته ولی ارز به خریدار خارجی منتقل نشده است. گاها برخی واردکنندگان ۳ ماه است که با این مشکل مواجه اند.
وی با بیان اینکه این مشکل در واردات کالاهای اساسی اتفاق افتاده است، گفت: بخشی از این مشکلات به شرکت نیکو بازمیگردد.