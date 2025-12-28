در پاسخ به ایلنا مطرح شد:
بدهی ۵٠٠ میلیون دلاری وزارت نفت به صنایع دارویی/ هشدار کمبود ٨٠٠ قلم دارو در بازار
مدیر شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین زیر مجموعه شستا گفت: شرکت های دارویی از مردادماه ریال ِ ارز مورد نیاز خود را خریداری کردند، تا کنون شرکت نیکو نتوانسته ارز آن را به دارو بپردازد و بدهی وزارت نفت به شرکتهای دارویی به ۵٠٠ میلیون دلار رسیده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد نادری، مدیر شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین زیر مجموعه شستا در مراسم یک شنبه یک ناظر با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند به تامین مالی صنایع کمک کند و پس انداز خرد مردم را جمعآوری و در اشتغال آفرینی موثر باشد، اظهار داشت: سرمایه اصلی بازار سرمایه اعتماد است و این اعتماد حاصل نمیشود مگر با ثبات اقتصادی و شفافیت و عمل به مقررات. اخیرا معاون اول رییس جمهور در بورس تهران حضور پیدا کردند و خبر عرضه اولیه ٢٠ شرکت در ماههای آینده منتشر شد که با این خبر زمستان داغی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود.
وی ادامه داد: حاصل این اقدامات و اخبار در بازار سرمایه، عبور شاخص از ۴ میلیون بود البته سقف شاخص نباید برای ما گمراه کننده باشد چراکه مقایسه بازار بورس با بازارهای موازی نشاندهنده پتانسیل رشد بیشتر بورس است.
مدیر عامل این شرکت دارویی با بیان اینکه عملکرد تیپیکو، بازدهی ۱۶۵ درصدی به دست آمده که از میانگین شاخص بازار هم بالاتر بوده، گفت: پیشبینی میشود، بازار دارویی در جهان در سال ٢٠٣٠ به ٢٣۵٠ میلیارد دلار برسد و ایران هم بازار دارویی با ارزش ۴ میلیارد دلار با میزان ۴.۴ درصد در حال رشد است. اما باید توجه داشت که کشوری مانند امارات با جمعیت کمتر از ١٠ میلیون نفر اندازه بازار دارویی اندازه ایران است.
نادری افزود: در حال حاضر، در ایران ٢٢٠ شرکت تولیدکننده دارویی انسانی، ٧٠ شرکت سازنده مواد اولیه و ٣٨٠٠ داروی رسمی وجود دارد و ١٧ هزار داروخانه در سراسر کشور فعال هستند. ما هم در این مجموعه ١۵۴٩ محصول دارویی تولید میکنیم و ٢۵ درصد سهم توزیع دارویی در بازار را در اختیار داریم که این سهم در بیمارستانها به ۴۵ درصد میرسد.
وی با اشاره به بدهی وزارت بهداشت به این شرکت تاکید کرد: وزارت بهداشت ١٣ همت بدهی به تیپیکو دارد که تا کنون ٩ همت بدهی سررسید شده است.
مدیرعامل شرکت دارویی تامین با اشاره به مشکلات ارزی صنایع دارویی اظهار داشت: در حال حاضر، ۴ ماه است که حواله ارزی و سوییفت را دریافت نکردیم و با مشکل تامین ارز مواجه هستیم و به همین دلیل هشدار کمبود ٨٠٠ قلم دارو را اعلام شده و با این روند حتما کشور در ماههای آینده مشکل در تامین زنجیره دارو با مشکلاتی خواهد داشت.
نادری در پاسخ به سوال ایلنا درباره میزان بدهی ارزی وزارت نفت به شرکتهای دارویی و تاخیر در تامین ارز گفت: در حال حاضر نظام دارویی کشور فرماندهی واحدی ندارد، وقتی ارز در اختیار سازمان نیست قطعا نمیتواند رویکردی مطلوب را انجام دهد. متاسفانه در حال حاضر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و با نظر سازمان غذا و دارو انجام میشود و سازمان غذا و دارو بر روی اولویت بندیها نظر میدهد و بانک مرکزی براساس اولویت بندی سازمان غذا و دارو به ثبت سفارشها ارز اختصاص میدهد.
وی ادامه داد: اتفاقی که امسال رخ داد این است که شرکتهای دارویی، ارز مورد نیاز را از شرکت نیکو و وزارت نفت خریداری کردند و تامین ریال را انجام دادند اما شرکت نیکو و وزارت نفت تا کنون این ارز را به ما تحویل ندادند.
نادری تاکید کرد: شرکت های دارویی از مردادماه ریال ِ ارز مورد نیاز خود را خریداری کردند، تا کنون شرکت نیکو نتوانسته ارز آن را به دارو بپردازد و بدهی وزارت نفت به شرکتهای دارویی به ۵٠٠ میلیون دلار رسیده و این بدهی در حالی که این ۵٠٠ میلیون دلار تامین ریال شده است اما متاسفانه نیکو این ارز را به شرکتهای دارویی منتقل نمیکند.
وی گفت: چندین بار با نمایندگان مجلس در این باره جلساتی برگزار کردیم و قرار شد وزارت نفت ٣٠ ام آذر ماه ۵٠٠ میلیون دلار را تسویه کند اما این تاریخ گذشت اما شرکتهای دارویی نتوانستند سوییفتهای ارزی خود را از وزارت نفت دریافت کنند و وزارت نفت باید خودش توضیح دهد که چرا نمیتواند ارز دارو را تامین کند.
این مدیرعامل شرکت دارویی همچنین با اشاره به کمبود تریاک برای تولید دارو اظهار داشت: به دلیل کمبود تریاک و کاهش کشفیات تریاک برای تولید برخی از محصولات دارویی با مشکلاتی مواجه شدیم . صنایع دارویی برای تولید دارو به ١۵٠٠ تن تریاک نیاز دارند اما در حال حاضر میزان تامین تریاک صنایع دارویی کمتر از ٣٠٠ تن بوده و این نیاز را یا باید از طریق کشت تریاک در کشور جبران کنیم یا تریاک را به صورت رسمی وارد کنیم. کشت تریاک از طریق کشت نوعی از شقایق انجام میشود که برای استخراج تریاک آن نیازی به تیغ زدن نیست و این شقایقها به واحدهای ساخت دارو منتقل میکنیم تا فرایند تبدیل آن به نارکوتیک انجام شود.