آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از فردا
ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل زمستان از فردا ۷ دی آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل زمستان از فردا ۷ دی آغاز میشود.
ایران حدود ۹۵ درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی به واردات دانه روغن و روغن خام دارد به طوری که بخشی از این روغن از طریق روغن کشی دانههای روغنی در کارخانجات داخلی و بخشی نیز به صورت واردات روغن خام آماده وارد میشود.