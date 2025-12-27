نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت تشریح شد

به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت اظهار داشت: فروش نفت به دو بخش تقسیم می‌شود یک بخش بازاریابی و مذاکره برای فروش نفت است و سپس بازگشت پول نفت فروخته شده است. طبق قواعد و قوانین پول باید به حساب‌هایی وارد شود که مورد تایید بانک مرکزی است.

وی افزود: این حساب‌ها توسط بانک مرکزی به نفت معرفی می‌شوند که پول فروش در موعد سررسید به این حساب‌ها واریز شود سازوکاراین واریزها نیز تحت نظارت و پایش بانک مرکزی است.

وزیر نفت تصریح کرد: اینکه پول به چه نحوی و در چه زمانبندی واریز می‌شود و اینکه آیا واریز شده یا خیر در نظام بانکی تحت کنترل بررسی قرار می‌گیرد و بازخوردی هم به نفت داده می‌شود که در تعاملات خود با برخی تریدرهایی که نفت را از ما می‌خرند؛ تجدیدنظر کنیم.

وی گفت: بخش مربوط به واریز پول و رصد اینکه پول واریز شده و چه میران و در چه زمانبندی واریز شده در حساب‌های مرتبط با بانک‌های عامل مورد تایید بانک مرکزی رصد می‌شود.

پاک‌نژاد تاکید کرد: ما در حوزه نفت ورودی به بانک مرکزی نداریم ایکه آیا سوییفتی که صادر شده به چه ترتیب بوده و چه زمانی واریز و پرداخت شده تحت کنترل بانک مرکزی است.

