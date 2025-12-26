اعلام قیمت طلا و سکه ۵ دی ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴۷۹ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۵۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۴۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۸۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.

