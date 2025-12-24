در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
کمبود ٣ میلیون مسکن در بازار /۴٠ میلیارد دلار ایرانی در بازار مسکن ترکیه خرج شد
عضو انجمن انبوهسازان با بیان اینکه ٣ میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز واقعی مسکن کم داریم، گفت: در ۵ سال گذشته ۴٠ میلیارد دلار پول کشورمان در صنعت ساختمان ترکیه خرج شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امین بیدی، عضو انجمن انبوهسازان و عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی ایران در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال ایلنا درباره انباشت تقاضای مسکن اظهار داشت: دو میلیون مسکن تقاضای انباشت در بازار مسکن وجود دارد و سالانه باید ۶٠٠ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه شود و برای تراز شدن بازار مسکن تا پایان امسال باید ٣ میلیون واحد مسکونی وارد بازار شود.
وی ادامه داد: درحالی که امروز در کشورمان هزینه مسکن در سبد خانوار به ٧٠ درصد میرسد و مسکن ٧٠ درصد سبد هزینههای کشور را میبلعد این سهم در سایر کشورها کمتر از ٢٠ درصد است.
عضو انجمن انبوهسازان با بیان اینکه امروز حتی با حضور قویترین شرکتها قادر به ساخت سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیستیم، گفت: امروز به دلیل کاهش بودجه عمرانی در کشور و همچنین شرایط رکود و جنگ اقتصادی، امکان سرمایهگذاری و ورود سرمایه به این صنعت وجود ندارد.
بیدی تاکید کرد: در حال حاضر علاوه بر خروج نیروی انسانی کارآمد از این صنعت، شاهد خروج پول، سرمایه و تجهیزات هم هستیم به طوریکه براساس گزارشها فقط در پنج سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایههای کشورمان در ترکیه برای صنعت ساخت و ساز و خرید ملک خرج شدهاست.
وی با اشاره به چالشهای صادرات سازههای فلزی اظهار داشت: امروز برای صادرات مجبور به این هستم که تولیدات خود را وارد کشور ثالث کنیم و برند تولیدات را تغییر دهیم و با برند و مبدا دیگری را صادر کنیم .
عضو انجمن انبوهسازان با بیان اینکه امروز در بخش مسکن وارد فاز ابر بحران شدهایم، گفت: امروز اختلاف قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف بین ٣٠ میلیون تومان تا ۶٠٠ میلیون تومان است و علت این اختلاف قیمت، نرخ زمین است و مالک این اراضی هم دولت بوده و این در حالیست که دولت اراضی زیادی در اختیار دارد و می توان برای رفع بحران مسکن به سمت نوسازی بافت فرسوده برویم .
همچنین در ادامه این نشست میرزازاده، عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی با اشاره به صادرات گفت: امروز صادرات در این حوزه به یکی از راهکارهای نجات شرکتهای فعال از وضعیت رکود حاکم و کاهش اشتغال تبدیل شده است و توانستیم صادرات خود را با کشورهای حوزه آفریقای جنوبی توسعه دهیم.