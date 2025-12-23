رشد ۱۸۷ درصدی تسهیلات مسکن روستایی بانک صادرات ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۴
بانک صادرات ایران در ۹ ماه ابتدای سال جاری، با شتابی قابلتوجه حمایت خود از بخش مسکن روستایی را افزایش داد؛ بهگونهای که میزان پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از نظر مبلغ نسبت به ششماهه نخست سال، رشد ۱۸۷ درصدی را ثبت کرد و از نظر تعداد نیز ۱۲۹ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی بهعنوان یکی از مهمترین محورهای تسهیلات حمایتی این بانک و با هدف ارتقای ایمنی و استحکام بافتهای مسکونی روستایی، طی سالهای اخیر بهصورت مستمر در دستور کار قرار داشته است.
بر همین اساس، تعداد تسهیلات پرداختشده تا میانه آذرماه سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۲۷۸ فقره رسید که ارزش آن بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است.
این روند نشاندهنده شتابگیری محسوس پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در ماههای اخیر و تمرکز بانک صادرات ایران بر حمایت مؤثر از روستاییان و بهبود شرایط سکونت در مناطق روستایی کشور است.
بانک صادرات ایران همچنین در این بازه زمانی، با تداوم رویکرد حمایتی خود، بیش از ۱۴۴ هزار فقره وام قرضالحسنه به ارزش نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد ریال و افزون بر ۳۱ هزار فقره تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در حوزههای معیشتی، اشتغال خانگی، درمان، ازدواج، ودیعه مسکن، مسکن روستایی و شهری و سایر وامهای ضروری پرداخت کرده است. این روند حمایتی همزمان با تکمیل پرونده متقاضیان واجد شرایط، همچنان با جدیت ادامه دارد.