خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتحادیه سوپرمارکت در گفت‌وگو با ایلنا:

فروش روغن شرطی شد؛ کیک بخر، روغن ببر!

فروش روغن شرطی شد؛ کیک بخر، روغن ببر!
کد خبر : 1730986
لینک کوتاه کپی شد.

فروش روغن دربرخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها در حالی دانه‌ای شده که رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران می‌گوید: مشکل فروش روغن، افزایش چندبرابری قیمت ازسوی تولیدکنندگان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «روغن در بازار هست، اما نه به قیمت مصرف‌کننده و نه به میزان نیاز، بلکه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط یک روغن به مشتری می‌فروشند.» این را یکی از مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ایلنا می‌گوید. 

بررسی از سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز نشان می‌دهد هرچند روغن هست، اما با قیمت مصرف‌کننده و به میزان نیاز مردم به فروش نمی‌رسد. برای بررسی این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران رفتیم. 

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا فروش روغن در سوپرمارکت‌ها به صورت دانه‌ای شده است؟» گفت: عامل اصلی کمبود روغن در سطح سوپرمارکت‌ها افزایش قیمت ارز در تالار دوم و تک نرخی شدن آن است. 

فروش روغن پشت فاکتوری شد 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به فروش پشت فاکتوری روغن ازسوی کارخانه‌جات تولید روغن، گفت: متاسفانه شرکت‌ها و کسانی که روغن به سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کنند به دلیل قیمت ارز که از هفته گذشته تک نرخی شده و افزایش داشته؛ ولی قیمت روغن هنوز اصلاح نشده است، آن را به صورت پشت فاکتوری و با افزایش قیمت به سوپرمارکت‌ها می‌فروشند. 

شریفی ادامه داد: روغن بعد از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نداشته است. به همین دلیل، تولیدکنندگان آن را به صورت پشت فاکتوری می‌فروشند. از طرفی بار روغن را به شرط خرید کالاهای دیگر می‌فروشند و به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌داران اعلام می‌کنند که به شرطی به آنها روغن می‌فروشند که کالاهایی مثل کیک و آب نبات از آنها خریداری کنند. به همین دلیل، روغن در بازار کم شده است. 

افزایش چند برابری قیمت روغن در بازار 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران گفت: فروش روغن به سوپرمارکت‌ها نیز با افزایش چند برابری به صورت پشت فاکتوری انجام می‌شود. به طور مثال، حلب روغن 20 کیلویی که پیش از این یک میلیون و 300 هزار تومان بود، در حال حاضر 3 میلیون تومان پشت فاکتوری به مغازه‌داران فروخته می‌شود و تا زمانی که این روغن با این قیمت به دست مغازه‌دار می‌رسد، مغازه‌دار مجبور است آن را با قیمت بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به مردم بفروشد. 

شریفی افزود: مواد اولیه روغن با ارز آزاد تهیه می‌شود. از طرفی مجوز افزایش قیمت روغن به تولیدکنندگان داده نشده است، به همین دلیل تولیدکنندگان پشت پرده به صورت پشت فاکتوری محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. 

 درخواست افزایش قیمت روغن ارائه شد 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به درخواست تولیدکنندگان روغن برای افزایش قیمت این محصول، گفت: ما هفته گذشته در پی افزایش قیمت ارز، درخواست افزایش قیمت روغن را به اتاق اصناف ارائه دادیم و پیگیر اصلاح قیمت هستیم زیرا تا زمانی که این مجوز صادر شود، عرضه قطره‌چکانی و گران‌تر روغن در بازار ادامه خواهد داشت. 

شریفی افزود: ما در تامین سایر کالاها برای سوپرمارکت‌ها هیچ مشکلی نداریم ولی گاهی کارخانه‌جات برای ما در تامین کالا معضل ایجاد می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن