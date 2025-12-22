فروش روغن شرطی شد؛ کیک بخر، روغن ببر!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «روغن در بازار هست، اما نه به قیمت مصرف‌کننده و نه به میزان نیاز، بلکه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط یک روغن به مشتری می‌فروشند.» این را یکی از مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ایلنا می‌گوید.

بررسی از سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز نشان می‌دهد هرچند روغن هست، اما با قیمت مصرف‌کننده و به میزان نیاز مردم به فروش نمی‌رسد. برای بررسی این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران رفتیم.

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا فروش روغن در سوپرمارکت‌ها به صورت دانه‌ای شده است؟» گفت: عامل اصلی کمبود روغن در سطح سوپرمارکت‌ها افزایش قیمت ارز در تالار دوم و تک نرخی شدن آن است.

فروش روغن پشت فاکتوری شد

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به فروش پشت فاکتوری روغن ازسوی کارخانه‌جات تولید روغن، گفت: متاسفانه شرکت‌ها و کسانی که روغن به سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کنند به دلیل قیمت ارز که از هفته گذشته تک نرخی شده و افزایش داشته؛ ولی قیمت روغن هنوز اصلاح نشده است، آن را به صورت پشت فاکتوری و با افزایش قیمت به سوپرمارکت‌ها می‌فروشند.

شریفی ادامه داد: روغن بعد از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نداشته است. به همین دلیل، تولیدکنندگان آن را به صورت پشت فاکتوری می‌فروشند. از طرفی بار روغن را به شرط خرید کالاهای دیگر می‌فروشند و به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌داران اعلام می‌کنند که به شرطی به آنها روغن می‌فروشند که کالاهایی مثل کیک و آب نبات از آنها خریداری کنند. به همین دلیل، روغن در بازار کم شده است.

افزایش چند برابری قیمت روغن در بازار

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران گفت: فروش روغن به سوپرمارکت‌ها نیز با افزایش چند برابری به صورت پشت فاکتوری انجام می‌شود. به طور مثال، حلب روغن 20 کیلویی که پیش از این یک میلیون و 300 هزار تومان بود، در حال حاضر 3 میلیون تومان پشت فاکتوری به مغازه‌داران فروخته می‌شود و تا زمانی که این روغن با این قیمت به دست مغازه‌دار می‌رسد، مغازه‌دار مجبور است آن را با قیمت بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به مردم بفروشد.

شریفی افزود: مواد اولیه روغن با ارز آزاد تهیه می‌شود. از طرفی مجوز افزایش قیمت روغن به تولیدکنندگان داده نشده است، به همین دلیل تولیدکنندگان پشت پرده به صورت پشت فاکتوری محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند.

درخواست افزایش قیمت روغن ارائه شد

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به درخواست تولیدکنندگان روغن برای افزایش قیمت این محصول، گفت: ما هفته گذشته در پی افزایش قیمت ارز، درخواست افزایش قیمت روغن را به اتاق اصناف ارائه دادیم و پیگیر اصلاح قیمت هستیم زیرا تا زمانی که این مجوز صادر شود، عرضه قطره‌چکانی و گران‌تر روغن در بازار ادامه خواهد داشت.

شریفی افزود: ما در تامین سایر کالاها برای سوپرمارکت‌ها هیچ مشکلی نداریم ولی گاهی کارخانه‌جات برای ما در تامین کالا معضل ایجاد می‌کنند.

